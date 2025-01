TSV Neudrossenfeld verlängert mit komplettem Trainer-Team

Die spielfreie Zeit in der Winterpause wurde von den Verantwortlichen genutzt, um die Weichen für die neue Saison zu stellen. Mit dem gesamten Trainerteam wurde für die Saison 2025/2026 verlängert.

Somit werden neben Chefcoach Andi Baumer auch seine beiden Co-Trainer Martin Damrot und Anton Makarenko die Mannschaft in der neuen Saison trainieren. "Toni" Makarenko wird zudem weiterhin als Spieler agieren.

Sportlicher Leiter, Daniel Stöcker, zu den Verlängerungen: "Es würde den Rahmen sprengen, auf jeden einzeln einzugehen. Zusammengefasst sind wir hochzufrieden mit der bisherigen Arbeit des gesamten Trainerteams, weshalb es für uns auch keinerlei Anlass gab, über Veränderungen nachzudenken. Wir mussten unser Prunkstück der letzten Serie, die Defensive, nahezu komplett neu aufstellen. Die Mannschaft musste sich an neue Trainer gewöhnen, wir hatten unzählige Verletzte, zwei Trainer mussten sich eingewöhnen, also wahrlich keine einfache Aufgabe. Dennoch wurde dies super gemeistert und das bisherige Abschneiden spricht für sich. Aber auch unabhängig vom Tabellenstand sind wir mit der Arbeit an sich und der Entwicklung absolut zufrieden. Nun gilt es hart weiterzuarbeiten, um schnellstmöglich unsere Ziele zu erreichen, wozu durch die Klarheit der Personalien nun auch die notwendige Ruhe vorhanden ist."