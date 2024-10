TSV Neu-Ulm II gewinnt Auswärts bei der SGM Emerkingen

So., 20.10.2024, 11:00 Uhr

SGM (SSV Emerkingen) Donau-Winkel I vs. TSV Neu-Ulm II 1:4 (0:2)

Im Spiel zwischen der SGM Emerkingen und unserem TSV Neu-Ulm II setzte sich unsere U16 mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg durch.

Der TSV Neu-Ulm II dominierte von Beginn an das Spiel und konnte bereits gute Möglichkeiten erspielen. Sie zeigten sich spielerisch überlegen und ließen den Ball gut laufen. In Spielminute 26 dann die Führung durch Noel Mauer, der das präzise Zuspiel von außen durch Sinan Koc zur Führung veredelte. Unsere U16 war sehr dominant, ließ dem Gastgeber kaum Möglichkeiten sich zu entfalten und spielte aber oft ein Tick zu verspielt im letzten Drittel. Quasi mit dem Pausenpfiff belohnte sich Sinan Koc mit seinem Treffer, den er sich selbst durch beherztes Nachsetzen erarbeitete. Mit einer 2:0 Halbzeitführung der Donau-Jungs ging es dann in die Katakomben.