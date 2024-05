TSV Meerbusch verlässt die Abstiegszone nach spektakulärem Derbysieg

Der TSV Meerbusch hat es mit dem Tag der Arbeit sehr genau genommen. Der abstiegsbedrohte Oberligist fuhr einen immens wichtigen Arbeitssieg ein und ist damit dem Klassenerhalt ein kleines Stück näher gekommen. Im Heimspiel schlug der TSV den SC St. Tönis in einem spannenden Duell mit 5:4 - besonders die Schlussphase hatte es noch einmal in Sicht.

Es war ein Spiel, welches in der zweiten Halbzeit wohl keine Wünsche offen ließ. Ging der TSV Meerbusch nach einem Treffer von Jacob Ballah in der 36. Minute mit einer knappen Führung in die Pause, so ging es nach dem Seitenwechsel richtig rund. Mohamed Benktik erhöhte mittels verwandeltem Foulelfmeter auf 2:0 (54.), doch prompt verkürzte Lukas Stiels für die Gäste (57.). Davon ließen sich die Meerbuscher allerdings nichts beeindrucken und spielten weiter offensiv. Oguz Ayan (63.) und Benktib (75.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Mit einem vermeintlich komfortablen Vorsprung ging es für die Hausherren also in die Schlussphase. Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte Aram Abdelkarim gar das 5:1, doch es sollte keine vier Minuten dauern und St. Tönis war wieder dran. Dario Gerling (88./90.+1) und Marc Knops verkürzten mit ihren Toren auf nur noch 4:5. Vier Minuten in der fünfminütigen Nachspielzeit waren da noch zu gehen, doch zum Ausgleich sollte es nicht mehr reichen. Der TSV hat durch den dreifachen Punktgewinn die Abstiegsränge verlassen und hat den Ligaverbleib komplett in der eigenen Hand. Selbiges gilt auch für den SC St. Tönis, der mit 33 Zählern elften Tabellenplatz belegt.

So spielten die Mannschaften

TSV Meerbusch – SC St. Tönis 1911/20 5:4

TSV Meerbusch: Alexander Geraedts, Daniel Hoff, Leon Kempkens, Janik Roeber, Rafu Numakunai, Ariyoh Yussuf Ayinla, Yasar Emin Uzun, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Moise Lionel Gae, Jacob Ballah, Oguz Ayan - Trainer: Samir Sisic

SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Lukas Stiels, Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano, Julian Andres Suaterna Florez, Hiroya Genda, Daiki Kamo, Furkan Baydar, Maksym Lufarenko (65. Branimir Galic), Morten Heffungs (75. Dario Gerling) - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers)

Tore: 1:0 Jacob Ballah (36.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (54. Foulelfmeter), 2:1 Lukas Stiels (57.), 3:1 Oguz Ayan (63.), 4:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (75.), 5:1 Aram Abdelkarim (87.), 5:2 Dario Gerling (88.), 5:3 Marc Knops (90.), 5:4 Dario Gerling (90.+1)