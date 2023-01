TSV Meerbusch verlängert mit seinem Trainerduo Oberliga Niederrhein: Beim TSV Meerbusch wurden wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen.

Kevin Kreuzberg hatte das Amt des Cheftrainers im zurückliegenden Sommer als Nachfolger von Toni Molina angetreten, der den Verein nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Für den 30-Jährigen war die erste Trainerstation im Seniorenfußball. Zuvor war er als Jugendcoach beim 1. FC Mönchengladbach und drei Jahre lang als U19-Coach des TSV tätig. „Ich bin dankbar, dass ich im jungen Alter von 30 Jahren die Chance bekommen habe, einen ambitionierten Oberligaverein zu übernehmen“, sagt Kreuzberg. Er fühle sich extrem wohl beim TSV und die Zusammenarbeit mit Gambino und Team-Manager Hirst Riege sei exzellent. Sein „Co“ Gambino ist seit mehr als zwölf Jahren ist er als Spieler und Trainer bei den Blau-Gelben tätig. „Kevin und ich sind sowohl menschlich als auch fußballerisch komplett auf einer Wellenlänge“, sagt der 45-Jährige.

Die Handschrift des aktuellen Trainerduos ist bei den Blau-Gelben mehr und mehr zu erkennen. Unter Molina hatten die Meerbuscher den Fokus auf Ballbesitz und Spielkontrolle gelegt. Seit Beginn dieser Saison laufen sie ihre Gegner deutlich höher an, um nach Ballgewinnen möglichst schnell umzuschalten. „Wir wollten mehr Power und Tempo ins Spiel bekommen und gegen den Ball aggressiver zu Werke gehen – all das hat die Mannschaft gerade in den ersten Partien hervorragend umgesetzt“, so Kreuzberg. Im ersten Saisondrittel zeigten die Blau-Gelben begeisternden Offensivfußball und stellten zwischenzeitlich den besten Angriff der Liga. Danach gab es aber einen Dämpfer mit nur einen Sieg aus acht aufeinanderfolgenden Spielen.