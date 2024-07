TSV Meerbusch eröffnet die neue Oberliga-Saison

Dass die neue Saison in der Oberliga Niederrhein am dritten August-Wochenende beginnen wird, steht schon länger fest. Jetzt hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) auch den genauen Spielplan und alle Termine bekanntgegeben. Demnach wird der TSV Meerbusch, der in der Vorsaison mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Hilden in buchstäblich letzter Sekunde den Klassenerhalt gesichert hatte, die neue Spielzeit am Freitag, 16. August, um 20 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Union Nettetal eröffnen.

Der FC Büderich 02, der die zurückliegende Runde als Aufsteiger auf dem neunten Tabellenplatz abgeschlossen hatte, startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Erster Gegner am Sonntag, 18. August, um 15.30 Uhr am Eisenbrand ist der SC St. Tönis.

Eine Woche später – am Sonntag, 25. August, – hat der TSV um 15 Uhr die Sportfreunde Baumberg auf dem Lanker Sportplatz zu Gast. Zur gleichen Zeit tritt der FCB dann beim 1. FC Kleve an. Am dritten Spieltag, der am Sonntag, 1. September, ausgetragen wird, müssen die Blau-Gelben um 15 Uhr beim SV Sonsbeck ran. Der FCB empfängt dann um 15.30 Uhr den 1. FC Monheim. Neu in der Oberliga Niederrhein dabei sind neben Monheim die beiden weiteren Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern und SV Biemenhorst sowie Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert.

Das Stadt-Derby zwischen dem TSV und dem FCB steigt erst am vorletzten Spieltag der Hinrunde: Am Sonntag, 1. Dezember, um 15.30 Uhr kommt es am Eisenbrand zum Meerbuscher Lokalduell. Der erste Spieltag der Rückrunde wird noch in diesem Kalenderjahr, am Sonntag, 15. Dezember, ausgetragen. Danach geht es in eine knapp zweimonatige Winterpause. Das Rückspiel zwischen dem TSV und dem FCB wird am Sonntag, 25. Mai, um 15 Uhr, in Lank absolviert. Der 34. und letzte Spieltag ist für Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr terminiert. Der TSV gastiert dann bei den SF Niederwenigern, der FCB empfängt Ratingen 04/19. Der Tabellenführer steigt am Saisonende in die Regionalliga West auf, die Teams auf den letzten vier Plätzen müssen den Gang zurück in die Landesliga antreten.