TSV Meerbusch dominiert Jugend-Stadtmeisterschaften

Der TSV Meerbusch hat bei den Jugend-Stadtmeisterschaften im Hallenfußball seine Klasse unter Beweis gestellt. Während die Senioren am Vortag ohne Titel geblieben waren, räumten am Sonntag in der Forstenberghalle in Lank-Latum die U11, U15 und U16 der Blau-Gelben sämtliche Nachwuchstitel ab.

In der Altersklasse U11 kämpften vier Mannschaften aus dem Stadtgebiet im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Siegerpokal – und gegen die Erstvertretung des TSV war dabei kein Kraut gewachsen. Mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 27:2 sicherte sich das Team souverän Platz eins. Zum Auftakt deklassierte der TSV den OSV Meerbusch mit 7:0, im zweiten Spiel gewann er das vereinsinterne Duell gegen die eigene Zweitvertretung mit 7:1, ehe zum Abschluss ein 13:1-Kantersieg gegen den SSV Strümp folgte. Rang zwei belegte die „Zwote“ des TSV, die den SSV mit 3:1 bezwang und sich vom OSV mit 3:3 trennte. Die drittplatzierten Osterather feierten ihren einzigen Sieg (3:0) gegen Schlusslicht Strümp.

Beim U15-Turnier gingen sechs Mannschaften – darunter jeweils zwei Teams vom TSV und vom OSV – ebenfalls im Modus „Jeder gegen Jeden“ an den Start. Auch hier gab sich der TSV-Nachwuchs keine Blöße und belegte mit 15 Punkten und 26:6-Toren ungefährdet Rang eins. Gemeint ist dabei allerdings die Zweitvertretung der Blau-Gelben, die ihre Spiele mit 4:1 gegen den OSV Meerbusch, 8:3 gegen den OSV Meerbusch II, 5:1 gegen die eigene Erste sowie 5:0 gegen den FC Büderich 02 gewann. Vize-Stadtmeister wurde die U16 des FC Büderich (12 Punkte), die alle vier übrigen Partien für sich entschied: 3:1 gegen den TSV I, 4:0 gegen den OSV sowie 6:1 gegen den OSV II. Dritter wurde der TSV I (9 Punkte), gefolgt vom OSV II (6), dem SSV (3) und dem punktlosen OSV.

Am Turnier der U16-Junioren nahmen ebenfalls sechs Mannschaften teil, die zunächst in zwei Dreiergruppen eingeteilt wurden. In Gruppe A setzte sich der TSV Meerbusch mit klaren Siegen gegen den FC Büderich II (9:0) und den SSV Strümp (4:2) an die Spitze. In Gruppe B wiesen der SSV Strümp II, der FC Büderich und der TSV Meerbusch II am Ende jeweils drei Punkte auf. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zogen die Strümper als Gruppensieger ins Endspiel ein, in dem sie dem TSV alles abverlangten. Letztlich behielten die Blau-Gelben mit 3:2 die Oberhand und sicherten sich auch in dieser Altersklasse den Titel. Rang drei ging an den FC Büderich, der sich mit 3:0 gegen den SSV Strümp durchsetzte. Im Spiel um Platz fünf gewann der TSV II mit 5:3 gegen den FC Büderich II. Bei den Senioren hatte tags zuvor Oberligist FC Büderich im Endspiel mit 7:2 gegen den TSV Meerbusch triumphiert.