TSV Langquaid bleibt zuhause eine Macht

Goldener Treffer durch Stefan Schauer gegen FSV VfB Straubing

Eine abwechslungsreiche und bis zum Abpfiff durch den gut leitenden jungen Schiedsrichter Jan Eringer (FC Künzing) spannende Bezirksligapartie zwischen dem einheimischen TSV und dem mit renommierten Akteuren gespickten FSV VfB Straubing erlebten 150 Zuschauer im Waldstadion. Die Gäubodenstädter demonstrierten etwa 25 Minuten lang, warum ihnen ein hervorragender Ruf vorauseilt, der sich bisher jedoch - wie auch dieses Mal - nur selten in Zählbares wie Tore und Punkte umsetzen ließ. Bereits in der 4. Minute prüfte Pavel Panafidin die Fäuste von TSV-Schlussmann Christoph Aiwanger, der dann wenige Minuten später mit einem Pass in die Füße von Felix Jobst unnötige, dann gemeinsam vereitelte Gefahr heraufbeschwor. Ein zentraler, zu hoch angesetzter Freistoß aus 20 Metern durch den auffälligen Philipp Dziemba und ein Touchieren des Winkelgebälks deuten an, dass die umformierte Abwehr der Weiß-Blauen noch nicht das gewohnte Selbstverständnis gefunden hatte. Nach 18 Minuten sandten die Hausherren erstmals ein offensives Lebenszeichen durch den stark aufspielenden Daniel Beerschneider, der sich im Zweikampf an der Torauslinie energisch durchsetzte und Benedikt Köppel - er feierte ein gelungenes Debut - bediente, der jedoch die Kugel neben das Gehäuse setzte. Sechs Minuten später musste der Führungstreffer der Holm-Schützlinge fällig sei, doch der lauffreudige Max Legler visierte aus kurzer Distanz die Querlatte an. Danach war es mit der Straubinger Herrlichkeit ziemlich vorbei, nun bissen sich die Mannen um Thomas Blabl so richtig in die Partie, legten den Schalter um und kamen zu einigen Torchancen. Die beste davon in der 36. Minute, als Beerschneiders Schuss zunächst noch geblockt wurde und dann Liridon Haljimis in die rechte Ecke gezirkelter Ball von Teufelskerl Alexander Kister entschärft wurde. Anschließend brachte Benedikt Köppel den Ball im Torraum nicht unter Kontrolle, nachdem er nach einem tollen Spielzug über Michael Schwank und Leon Schlegel in aussichtsreiche Position gebracht worden war. Ein aus 22 Metern abgefeuerter Beerschneider-Schuss und ein von der gegnerischen Mauer abprallender Haljimi-Freistoß unterstrichen kurz vor dem Pausen-Kaltgetränk, dass die Gastgeber mittlerweile das Geschehen auf ihre Seite gezogen hatten.