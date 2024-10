TSV Langquaid bei "Mannschaft des Monats"

Das Top-Team des Monats Oktober, der FC-DJK Simbach, ist am Sonntag zur Mittagszeit Gastgeber des zum Remis-Spezialisten werdenden TSV Langquaid. Die Bermann-Schüzlinge kamen nach dem Wiederufstieg zunächst schwer in die Gänge, sammelten aus den ersten sieben Begegnungen - darunter auch die in der Nachspielzeit zustandegekommende 1:3-Niederlage beim TSV Langquaid - nur zwei Punkte, um dann richtig durchzustarten und zur positiven Überraschung der Liga zu werden. Zuletzt holten sie sowohl beim FSV/VfB Straubing als auch beim ATSV Kelheim jeweils einen Dreier, so dass sie mittlerweile mit nur einem Punkt Abstand hinter dem TSV rangieren und mit dem Abstieg derzeit nichts zu tun haben. Mit ihren 28 erzielten Treffern - fast zwei Drittel gehen auf das Konto von Thomas Lieb (10) und Simon Husel (7) - unterstreichen sie ihre gefährliche Konterstärke, wohingegen ihre Defensive (33 Gegentreffer) eine gewisse Anfälligkeit nicht verheimlichen kann. Das gewachsene Team, das neben den beiden Torjägern vor allem auf Schlussmann Andreas Aigner, Kapitän Florian Wiese und Offensivmann Thomas Einhell setzen kann, läuft gegen die Weiß-Blauen aus dem Laabertal sicherlich mit breiter Brust auf und will die bisher ausgeglichene Heimbilanz positiv werden lassen. Was können Kandsperger, Köppel & Co. dagegen setzen? Gewiss nicht die meist negativen, nur mit vier Punkten belohnten Auswärtsauftritte, die jedoch nicht immer die Verhältnisse auf dem Rasen widerspiegelten! Und auch die aktuelle Form spricht im Augenblick eher für die Gastgeber aus dem Markt der sieben Bäche als für den Gast von der Laaber. Vorteile scheinen die Langquaider in der Defensive zu haben, die dank des guten Zusammenwirkens aller Mannschaftsteile in den fünf Oktober-Punktspielen nur dreimal geknackt werden konnte, während die Offensive nach wie vor mit Toren geizt und ihre vorhandene Qualität noch zu selten aufblitzen lässt. Ungern erinnert man sich im TSV-Lager an die bisher einzige Partie beim FC-DJK vor 25 Monaten, als es eine 2:1-Niederlage und zwei rote Karten zu verdauen gab.

Spielbeginn im Simbacher Stadion ist am Sonntag, 27. Oktober, um 12.00 Uhr. Die Spielleitung hat Christoph Kirchberger (TSV Nottau).