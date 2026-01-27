TSV Kottern: Cheftrainer Maier verlängert, Neuzugang aus Memmingen

Bayernligist TSV Kottern hat die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde aufgenommen. Zum Trainingsauftakt war mit Micha Bareis (22), der zuletzt beim FC Memmingen aktiv war, auch ein Neuzugang dabei. Den umgekehrten Weg ist hingegen Kevin Haug gegangen. Der Offenivmann, der in der laufenden Saison in 15 Einsätzen dreimal getroffen hatte, hat sich in der Winterpause den Memmingern angeschlossen. Gleich zum Start ins neue Jahr konnte der TSV Kottern zudem eine wegweisende Personalentscheidung bekanntgeben: Cheftrainer Andreas Maier hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert.
"Wir haben unter Andreas einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht, auch wenn wir uns freilich immer noch in einer schwierigen Situation befinden. Es ist wieder eine andere Motivation erkennbar, es ist Zug drin. Andreas passt zu uns und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung", erklärt Kotterns Sportlicher Leiter Michael Feneberg. Ende September hatte Andreas Maier den TSV Kottern nach einem katastrophalen Saisonstart und der Trennung von Martin Dausch übernommen. Unter der Ägide des neuen Coaches wurden in acht Partien ordentliche 13 Zähler eingefahren. Dadurch konnte der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wieder hergestellt werden.
Von Neuzugang Micha Bareis erhoffen sich die Allgäuer einiges. "Er ist sehr variabel einsetzbar, offensiv wie defensiv. In Memmingen ist er zuletzt ein wenig unter seinen Möglichkeiten geblieben. Wir sind überzeugt, dass er uns bei unserem Ziel Klassenerhalt weiterhelfen kann", so Feneberg. Am vergangenen Wochenende bestritt der TSV nach intensiven Einheiten auch sein erstes Testspiel in dieser Wintervorbereitung. Gegen die U19 der SpVgg Unterhaching zog der TSV dabei mit 1:2 den Kürzeren. Das wohl Erfreulichste an der 1:2-Niederlage gegen den Hachinger Nachwuchs war das Comeback von Kai Dusch, der nach über neunmonatiger Verletzungspause einen ersten Kurzeinsatz absolvierte. Der Angreifer hatte sich im im Frühjahr 2025 einen Muskelabriss im Oberschenkel zugezogen, was einer Operation nötig machte. "Sehr schön, dass Kai wieder dabei ist. Aber wir wissen schon auch, dass es noch ein langer Weg wird, bis er wieder zu alter Stärke zurückfindet. Aber Schritt für Schritt geht`s bergauf", wirbt Feneberg noch um Geduld.
In den kommenden Wochen sind fünf weitere Testpartien geplant, ehe dann am 28. Februar mit dem Auswärtsspiel beim SV Heimstetten der Startschuss in die Frühjahrsrunde der Bayernliga Süd fällt.