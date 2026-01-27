TSV Kottern: Cheftrainer Maier verlängert, Neuzugang aus Memmingen

Andreas Maier (vorne) gibt beim TSV Kottern auch über das Saisonende hinaus die Kommandos. – Foto: Bruno Haelke

Bayernligist TSV Kottern hat die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde aufgenommen. Zum Trainingsauftakt war mit Micha Bareis (22), der zuletzt beim FC Memmingen aktiv war, auch ein Neuzugang dabei. Den umgekehrten Weg ist hingegen Kevin Haug gegangen. Der Offenivmann, der in der laufenden Saison in 15 Einsätzen dreimal getroffen hatte, hat sich in der Winterpause den Memmingern angeschlossen. Gleich zum Start ins neue Jahr konnte der TSV Kottern zudem eine wegweisende Personalentscheidung bekanntgeben: Cheftrainer Andreas Maier hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert.

"Wir haben unter Andreas einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht, auch wenn wir uns freilich immer noch in einer schwierigen Situation befinden. Es ist wieder eine andere Motivation erkennbar, es ist Zug drin. Andreas passt zu uns und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung", erklärt Kotterns Sportlicher Leiter Michael Feneberg. Ende September hatte Andreas Maier den TSV Kottern nach einem katastrophalen Saisonstart und der Trennung von Martin Dausch übernommen. Unter der Ägide des neuen Coaches wurden in acht Partien ordentliche 13 Zähler eingefahren. Dadurch konnte der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wieder hergestellt werden.

Kai Dusch (li., hier beim Derby in Memmingen im März 2025) soll nach langer Verletzungspause langsam wieder ans Wettkampfgeschehen herangeführt werden. – Foto: Siegfried Rebhan