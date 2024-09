TSV Köngen bleibt ungeschlagen, Plochingen siegt souverän

Nürtingen setzt sich spät durch Türkspor Nürtingen behielt gegen den SC Geislingen II die Oberhand und siegte mit 3:1. Onur Seyhan brachte die Gastgeber früh in Führung (14.), doch Max Kreß glich für Geislingen in der 28. Minute aus. Erst in der Schlussphase konnten Selim Korkmaz (84.) und Alperen Kidik (90.+3) das Spiel zugunsten der Nürtinger entscheiden.

Die TSG Salach ging kurz vor der Halbzeitpause durch Matej Bogdanovic in Führung, der in der 43. Minute zum 1:0 traf. Doch der 1. FC Donzdorf zeigte sich in der zweiten Halbzeit kämpferisch und glich durch Tolunay Gedik in der 55. Minute aus. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Toni Maticevic die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand in Führung brachte.

Plochingen siegt dank Doppelschlag vor der Pause Der FV Plochingen konnte in Kirchheim drei wichtige Punkte einfahren. Max Klobeck (35.) und Julius Löfflath (37.) sorgten mit einem schnellen Doppelschlag für den 2:0-Sieg der Gäste. Kirchheim blieb in der Offensive weitgehend harmlos und musste die zweite Heimniederlage der Saison hinnehmen.

Eislingen dominiert trotz Rückstands

Der 1. FC Eislingen drehte in Ebersbach nach frühem Rückstand das Spiel und gewann verdient mit 3:1. Petar Vidovic brachte Ebersbach in der 10. Minute in Führung, doch Eislingen antwortete schnell durch Michael Renner (17.). In der zweiten Halbzeit sorgten Steven Still (46.) und Salih Egrlic (86.) für die Entscheidung. Fabio Santini sah in der 60. Minute Gelb-Rot für Ebersbach. ---

Köngen bleibt weiter ungeschlagen

Der TSV Köngen setzte sich mit einem 3:1-Auswärtssieg in Oberboihingen durch und bleibt weiter ohne Punktverlust. Nick Widmann brachte Köngen früh per Foulelfmeter in Führung (10.), doch Thomas Burkhardt glich für die Hausherren in der 70. Minute aus. Erneut war es Widmann, der in der 80. Minute einen Elfmeter sicher verwandelte, bevor Dennis Vrljicak (90.) den Schlusspunkt setzte. ---

Do., 12.09.2024, 19:30 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen TSV Deizisau TSV Deizisau 19:30 PUSH

Jesingen hofft auf ersten Saisonsieg gegen starkes Deizisau

Der TSV Jesingen steht nach drei Niederlagen am Tabellenende und braucht dringend einen Erfolg, um nicht weiter in den Abstiegskampf zu geraten. Der TSV Deizisau hat mit vier Punkten aus drei Spielen eine solide Bilanz und geht als Favorit in dieses Duell, könnte aber auf einen motivierten Gegner treffen.