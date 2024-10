TSV Kirchrode vor schwieriger Aufgabe in Engelbostel

Der TSV Kirchrode will seine gute Form aus den letzten Spielen nutzen und beim MTV Engelbostel-Schulenburg punkten. Trainer Dominik Standke erwartet jedoch eine schwierige Partie und sieht seine Mannschaft gewarnt.

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr

Nach den letzten Siegen geht der TSV Kirchrode mit viel Selbstvertrauen in das kommende Auswärtsspiel beim MTV Engelbostel-Schulenburg. „Aktuell sind wir gut drauf, die Mannschaft zieht gut mit, und wir möchten den positiven Schwung der letzten Spiele mitnehmen“, erklärte Trainer Dominik Standke vor der Begegnung.

Personell muss der TSV Kirchrode auf mehrere Spieler verzichten. „Leider fehlen uns Viktor Jonas, Max Langenau, Henok Demiss und Dominik Luths“, so Standke weiter. Trotz dieser Ausfälle blickt er optimistisch auf das kommende Spiel. „Die Mannschaft hat zuletzt bewiesen, dass sie Ausfälle kompensieren kann. Wir haben einen breiten Kader, der in der Lage ist, auch unter schwierigen Bedingungen zu bestehen.“

Doch trotz der positiven Serie mahnt Standke zur Vorsicht. „Wir erwarten ein schwieriges und unangenehmes Auswärtsspiel in Engelbostel. Wir sollten gewarnt sein, nicht zuletzt aufgrund der deutlichen 0:3-Niederlage aus dem letzten Jahr“, erinnerte der Trainer an die schmerzhafte Erfahrung der Vorsaison. Engelbostel rangiert aktuell im unteren Tabellendrittel, doch Standke weiß um die Gefahr, die von der Mannschaft ausgeht.

Das Spiel gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg findet am Sonntag, den 27. Oktober um 15 Uhr statt. Kirchrode, aktuell Siebter in der Tabelle, könnte mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Ränge halten.