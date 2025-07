TSV Kirchenlaibach II - FC Bayreuth

Die Heimelf nutzte ihre starke Anfangsphase aus und ging durch einen schönen Flachschuss von Fütterer in Führung. Im Gegenzug erzielte Gugoasa den direkten Ausgleich. Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, wo Meyer für den TSV auf der Linie klärte und Nickl aus aussichtsreicher Position an der Latte scheiterte. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie zerfahrener wobei der FC die reifere Spielanlage zeigte. In der 65. Minute scheitere Knie mit einen Foulelfmeter an Torhüter Pflug. Der nach der Parade nachsetzende Knie bekam dafür eine umstrittene 10 Minuten Strafe. In dieser Phase erzielte wiederum Gugoasa den Siegtreffer. Am Ende eine unglückliche Niederlage für den TSV.