TSV Irschenberg feiert Jubiläum – Dreitägiges Festprogramm

Der TSV Irschenberg feiert Jubiläum. Seit 75 Jahren gibt es den Turn- und Sportverein mit seinen zahlreichen Sparten. Zum Jubiläum überreichte Helga Zimmermann, Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes, bereits eine Ukrunde an den Vorsitzenden Michael Radzynski. Jetzt organisieren die Verantwortlichen ein dreitägiges Fest, bei dem alle auf ihre Kosten kommen werden. Die Irschenberger Festtage am Sportgelände gehen vom heutigen Freitag bis Sonntag, 14. Juli. Dabei werden wie gewohnt alle Zielgruppen eines Sportvereins bedient. „Der TSV steht für sportliches, aber auch gesellschaftliches Miteinander für Klein und Groß“, erzählt Radzynski.

Am Freitag zum Beispiel kommen die Hungrigen auf ihre Kosten beim Kesselfleischessen mit der Irschenberger Musi ab 18.30 Uhr. Am Samstagabend dürfen sich die Durstigen über eine Aperol- und Rüscherlbar freuen. Tagsüber ab 15 Uhr kommen dafür die Sportlichen im Verein nicht zu kurz. Da steht die „Olympiade“ auf dem Festprogramm. In Viererteams treten die Teilnehmer in mehreren Spielen bei einem Gaudi-Turnier gegeneinander an. So müssen die Sportlichen unter anderem im Sackhüpfen oder Heuballen-Rennen ihre Geschicklichkeit beweisen oder auf der Fußball-Dartscheibe, beim Nageln und beim Minigolf ihre Genauigkeit demonstrieren. Beim Holzski-Parkcours teilen sich die Teammitglieder jeweils die Skier und treten als Tandem an. „Für das Wochenende wünsche ich dem TSV schönes Wetter und allen viel Spaß bei den verschiedenen Veranstaltungen“, sagt Radzynski.