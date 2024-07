– Foto: TSV Immenhausen

TSV Immenhausen dominiert Derby im Kreispokal

Gestern Abend trat die TSV Immenhausen im Heidepark-Stadion gegen den SV Mariendorf in der ersten Runde des Kreispokals an. Trotz eines kräftigen Regenschauers in der ersten Halbzeit setzten sich die Gäste souverän mit 5:0 durch und dürfen sich nun als Derbysieger feiern lassen. Von Beginn an zeigte die TSV Immenhausen eine starke Leistung. Bereits in der 15. Minute brachte Bastian Jenzowski nach einer präzisen Vorlage von Oliver Speer seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Der Regen machte das Spiel zwar rutschig, doch der TSV ließ sich nicht beirren und setzte seinen Offensivdrang fort.

Nur vier Minuten später erhöhte Gian Luca Caracciolo auf 0:2. Mit einem perfekt getretenen Freistoß ins lange Eck ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance. Die Gäste dominierten das Geschehen und setzten den SV Mariendorf unter Druck. In der 30. Minute traf Oliver Speer per Kopfball nach einer Flanke von Max Busch zum 0:3. Kurz darauf, in der 35. Minute, erhöhte Nils Hellwig auf 0:4 nach einer weiteren Vorlage von Oliver Speer. Trotz des Regens fand die TSV Immenhausen immer wieder Lücken in der Abwehr der Gastgeber.