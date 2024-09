TSV Hessental in Torlaune, TSV Nellmersbach II mit Blitzstart

FC Honhardt – SpVgg Gröningen-Satteldorf II 3:1

Der FC Honhardt legte einen Blitzstart hin und führte nach nur sieben Minuten bereits mit 2:0. Laurin Zwerger traf in der 4. Minute zur Führung, Nico Gleß legte drei Minuten später nach. Christian Eberlein verkürzte in der 52. Minute für die Gäste, doch Andreas Fuchs stellte nur drei Minuten später den Endstand her (55.).

SSV Stimpfach – TV Rot am See 4:2

In einem offenen Schlagabtausch behielt der SSV Stimpfach die Oberhand. Vincent Schulz brachte die Hausherren in der 37. Minute in Führung, doch Jan Wagner glich nur zwei Minuten später aus. Kevin Wüstner (54.) und Johannes Denk (59.) bauten die Führung für Stimpfach aus, bevor Julian Wacker (87.) den TV Rot am See heranbrachte. Lukas Neckermann sorgte in der Nachspielzeit (90.+2) für die Entscheidung.

SV Brettheim – SGM Altenmünster VfR/ESV 2:3

Die SGM Altenmünster startete stark und ging durch Berkant Kirmizier (8.) und Cengiz Korkmaz (14.) früh mit 2:0 in Führung. Ibrahim Messaoudi erhöhte in der 52. Minute auf 3:0. Luca Kuch (75.) und Fabian Karmann (78.) verkürzten für Brettheim, doch es reichte nicht mehr für den Ausgleich.

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – TSV Schrozberg 5:0

Die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen zeigte sich gegen den TSV Schrozberg in Torlaune und siegte souverän mit 5:0. Robert Becke eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, Marcel Wiedmann erhöhte kurz vor der Pause (45.). In der zweiten Halbzeit bauten Markus Wilhelm (53.), Florian Csöke (83.) und Felix Walch (90.) die Führung weiter aus. Schrozbergs Nicklas Köberer sah in der 34. Minute die Rote Karte.

TSG Kirchberg/Jagst – FC Langenburg 2:0

Die TSG Kirchberg/Jagst setzte sich mit 2:0 gegen den FC Langenburg durch. Alexander Lemmer traf doppelt (66., 83.) und sicherte seinem Team den ersten Saisonsieg.

TSV Dünsbach – FC Billingsbach 1:0

Der TSV Dünsbach blieb weiter ungeschlagen und feierte einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Billingsbach. Luca Korella erzielte in der 90. Minute das entscheidende Tor. Otto Bauer vom FC Billingsbach sah in der 96. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.

SGM Kreßberg – SpVgg Gammesfeld 2:2

In einer hart umkämpften Partie trennte sich die SGM Kreßberg mit einem 2:2-Unentschieden von der SpVgg Gammesfeld. Andreas Fohrer brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (13., 57.) in Führung, doch Aaron Weber (59., Foulelfmeter) und Leo Rohn (86.) sicherten den Gästen einen Punkt.