TSV Havelse weiter ungeschlagen an der Spitze, FC St. Pauli II siegt

Der 1. FC Phönix Lübeck setzte sich knapp gegen Holstein Kiel II mit 2:1 durch. Leander Fritzsche brachte die Gäste früh in Führung (9.), ehe Nick Breitenbücher vor der Halbzeit für die Kieler ausglich (40.). Ein Foulelfmeter von Johann Berger sicherte Lübeck schließlich den Sieg (71.). ---

Flensburg dominierte die Partie und ließ dem FC Teutonia 05 Ottensen keine Chance. Mohamed Cherif traf per Foulelfmeter zur frühen Führung (15.), bevor Ben Opoku Labes mit einem Doppelpack (56., 60.) den Endstand herstellte. Mit diesem Sieg bleibt Weiche dicht an der Tabellenspitze. ---

Nach einer frühen Führung des HSV II durch Omar Sillah (10.) kämpfte sich Kickers Emden zurück ins Spiel. Pascal Steinwender glich in der 53. Minute aus, bevor Said Abbey in der 81. Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielte. ---

In einer torlosen Partie trennten sich der SV Todesfelde und der VfB Oldenburg 0:0. Beide Mannschaften fanden keine Mittel, die gegnerische Abwehr zu überwinden, sodass die Punkte geteilt wurden. ---

In einem spannenden Spiel setzte sich der SSV Jeddeloh mit 3:2 gegen den VfB Lübeck durch. Ebrima John Jobe erzielte zwei Tore (20., 58.), während Kasra Ghawilu kurz vor der Pause auf 2:1 erhöhte (45.). Lübeck kam zwar noch durch Leon Sommer heran (87.), doch der Sieg blieb bei Jeddeloh. ---

Vor 220 Zuschauern in Hamburg setzte sich die U23 des FC St. Pauli mit 2:1 gegen Blau-Weiß Lohne durch. Julian Ulbricht verwandelte in der 28. Minute einen Elfmeter zur 1:0-Führung. Direkt im Anschluss erzielte Bernd Riesselmann (28.) den schnellen Ausgleich für Lohne. In der Schlussphase sorgte jedoch ein Eigentor von Theo Janotta (88.) für den Siegtreffer zugunsten der Gastgeber. ---

Werder Bremen II dominierte vor 1178 Zuschauern und gewann klar mit 4:1 gegen den SV Meppen. Joel Victor Imasuen (30.) und Jannic Ehlers (32.) brachten Bremen früh in Führung. Willi Evseev verkürzte per Handelfmeter (45.+1) auf 2:1, doch Leon Opitz (48.) und Mikail Murat Polat (52.) stellten den deutlichen Endstand her. ---