TSV Havelse mit Kantersieg, FC St. Pauli II triumphiert

Der SV Meppen hatte gegen den TuS Blau-Weiß Lohne einen Blitzstart. Tim Prasser (8.) und Christopher Schepp (12.) schossen die Gastgeber früh in Führung. Lohne zeigte jedoch Moral: Thorsten Tönnies verkürzte bereits in der 17. Minute, ehe Felix Schmiederer nach der Pause den Ausgleich markierte (61.). Überschattet wurde das Spiel von der Roten Karte für Lohnes Malte Beermann (36.).

Vor 382 Zuschauern lieferte der TSV Havelse eine Demonstration seiner Stärke ab. Emre Aytun brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, und Julius Düker legte in der 26. Minute nach. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Aytun (45.) auf 3:0. In der zweiten Hälfte trafen Lorenzo Paldino (69.), Düker (74.) und Marko Ilic (88.) zum Kantersieg. Der HSV II erzielte durch Omar Sillah (77.) lediglich den Ehrentreffer. Havelse baute mit diesem Sieg seine Tabellenführung aus und bleibt das Maß aller Dinge in der Regionalliga Nord.

