TSV Gräfelfing II hinkt Zielen hinterher – Abwehr kann Schwächen nicht mehr ausgleichen „Wir haben viel Lehrgeld bezahlt“

Gräfelfing – Mit diesem Problem hat auch Thomas Ochsenkühn, Trainer des Kreisklassen-Aufsteigers TSV Gräfelfing II, zu kämpfen. Während man Bundestrainer Hansi Flick vorwerfen konnte, seinen Stoßstürmer Niclas Füllkrug zu wenig eingesetzt zu haben, hat Ochsenkühn erst gar keinen solchen Spielertypen zur Verfügung.

Bester Torschütze in der laufenden Spielzeit ist Mittelfeldspieler Philipp Vogel mit gerade einmal vier Toren, gefolgt von Kevin Nguyen mit drei Treffern. Insgesamt gelangen in bisher 15 Spielen nur 21 Treffer – der zweitschlechteste Wert der Kreisklasse 3. „Vorne fehlt’s komplett“, sagt Ochsenkühn. Da verwundert es nicht, dass die kleinen Wölfe als Vorletzter mit nur zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Schon in der vergangenen Saison war das Toreschießen nicht die größte Stärke des Teams. Damals stellte die Ochsenkühn-Elf nur die siebtbeste Offensive der A-Klasse 3, Top-Torjäger war Trainersohn Daniel Ochsenkühn mit sechs Toren. Da aber hinten wenig anbrannte und in zahlreichen engen Partien das Pendel zugunsten der Gräfelfinger ausschlug, durfte am Saisonende als Tabellenzweiter der Aufstieg bejubelt werden. Mit nur 22 Gegentoren in 20 Spielen war das Abwehr-Bollwerk um Kapitän Marcel Konarski der Garant für die Rückkehr in die Kreisklasse. Das hat sich in diesem Jahr geändert.

Auch defensiv waren nur zwei Mannschaften schlechter als der A-Klassen-Aufsteiger. „Nach dem Aufstieg gab es eine gewisse Euphorie. Wir dachten, so viel stärker ist die Kreisklasse auch nicht“, sagt Ochsenkühn. Ein Platz im hinteren Tabellenmittelfeld wurde angestrebt. Doch seine Mannschaft landete schnell auf dem harten Boden der Tatsachen. „Wir haben viel Lehrgeld gezahlt. Es gibt in der Kreisklasse mehr Spieler, die den Unterschied machen können, die eine gewisse Erfahrung haben und oft höherklassig gespielt haben“, sagt der TSV-Coach.