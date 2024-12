Titelverteidiger beim Schiedsrichter-Turnier ist der TSV Gau-Odernheim. Mit im Bild Michael Speier, der den Pokal übergibt. Foto: Boris Korpak / pakalski-press

TSV Gau-Odernheim führt das Feld beim Schiedsrichter-Turnier an 31 Mannschaften beteiligen sich am renommierten Turnier in der Petersberghalle

Gau-Odernheim. Eins ist schon vorm ersten Anpfiff beim Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichter Ende Dezember sicher: Eine Neuauflage des Vorjahresfinals, als der TSV Gau-Odernheim die TSG Pfeddersheim mit 5:1 besiegte, wird es nicht geben. Der Wormser Verbandsligist zog am zurückliegenden Montag seine Meldung für die Traditionsveranstaltung zurück.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die TSG Pfeddersheim, traditionell immer und oft sehr erfolgreich dabei, muss aus Personalmangel absagen, wie der Sportliche Leiter, Manuel Wöllner, auf Anfrage der VRM bedauernd informiert. Hallenfußball birgt Risiken, was den Kreis der zur Verfügung stehenden Spieler naturgemäß einschränkt. Und von denen, die eingesetzt werden könnten, „befinden sich fünf im Urlaub“, erläutert Wöllner. Die Absicht, den Kader mit Jugendspielern aufzufüllen, scheiterte schließlich daran, dass sie noch zu jung sind.

Wie üblich richten die Schiedsrichter das viertägige Turnier, das sie wie gewohnt als „Fest für die Fußball-Familie“ inszenieren, in der Gau-Odernheimer Petersberghalle aus. Dort, wo im Vorjahr bei einem Qualifikationsturnier die Emotionen überkochten und in der Folge Ataspor Worms vom weiteren Turnier ausgeschlossen wurde. Der Bezirksligist wird diesmal fehlen, wie Cheforganisator Michael Speier erklärt: „Wir haben Ataspor nicht eingeladen“, so der Westhofener. Die Entscheidung sei auf Verständnis gestoßen. Ataspor habe sich für die diesmalige Auflage selbst eine Auszeit auferlegt. Ansonsten nehmen alle Top-Klubs aus dem Fußball-Kreis Alzey-Worms teil. Der TSV Gau-Odernheim führt das Feld als Spitzenteam der Verbandsliga an.