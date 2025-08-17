TSV Essingen: "Dann ist eine solche Leistung möglich"

Dritter Sieg im dritten Spiel. Der TSV Essingen gewinnt im Derby gegen Normannia Gmünd glücklich mit 2:1. Die Gäste sind vor allem in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, scheitern aber mehrfach an einem überragenden Jerome Weisheit.

Das berühmte Momentum befindet sich derzeit klar auf Seiten des TSV Essingen. Zum dritten Mal in Folge entschied der TSV eine Partie spät für sich und hat damit mit neun Punkten bislang die ideale Ausbeute eingefahren. „Nach diesem Start seid ihr jetzt Topfavorit“, flachste Gmünds Trainer Zlatko Blaskic auf der Pressekonferenz in Richtung von Essingens Trainer Simon Köpf. Dieser sprach im Nachgang aus von einem „unverdienten Sieg“.

Gerade nach dem Gmünder Ausgleich Mitte der zweiten Halbzeit verlor der TSV völlig den Zugriff und konnte sich mehrmals bei einem glänzend aufgelegten Jerome Weisheit bedanken, dessen Leistung beide Trainer hervorhoben. „Wir haben gesehen, dass wir einen der besten Torhüter der Liga haben. Er ist seit Monaten in einer überragenden Form“, sagte Köpf über seinen Schlussmann und hob anschließend das gute Teamwork im Torhüterteam heraus: „Die drei Jungs arbeiten alle brutal hart und pushen sich gegenseitig. Dann ist eine solche Leistung möglich.“

Der Reihe nach: Die Essinger Startelf zeigte zwei Änderungen: Den verhinderten Patrick Auracher ersetzte Lenart Ruther und für Lirim Hoxha begann Daniel Schelhorn. Nach einer ruhigen Anfangsphase schlug der TSV mit der ersten Möglichkeit direkt zu: Schelhorn eroberte nach einem Fehler von Georg Wilhelm den Ball und passte auf Leon Leuze, dessen scharfe Flanke Niklas Groiß sehenswert per Kopf gegen die Laufrichtung von Yannick Ellermann zum 1:0 ins Netz setzte.

Kurz darauf wurde Patrick Funks Volleyschuss gerade so geblockt. Auf der anderen Seite spielte Marvin Gnaase mit seinem Zuspiel Alexander Aschauer frei, der frei vor Weisheit abzog, doch der parierte stark.

Gmünd gleicht aus und drückt auf den Führungstreffer

Früh im zweiten Durchgang wechselte Köpf zwei Mal. Der verletzte Leuze wurde durch Benjamin Dudda ersetzt und für Funk war nach gut einer Stunde Schluss – Daniel Bux kam neu in die Partie. Die Normannia riss die Partie in dieser Phase an sich und kam in der 67. Minute zum Ausgleich: Nach einem Einwurf tankte sich Tim Grupp auf der rechten Seite durch und brachte den Ball scharf vor das Tor, wo Aschauer die Kugel aus kurzer Distanz mit Hilfe der Latte zum 1:1 im Tor unterbringen konnte.

Es war der Startschuss einer intensiven Gmünder Druckphase. Essingen konnte sich kaum befreien und die Normannia erspielte sich mehrere dicke Gelegenheiten: In der 71. Minute war Aschauer erneut frei vor Weisheit. Der Sieger war jedoch wieder der Essinger Torwart, der kurz darauf auch den Schuss von Nico Molinaro sehenswert aus dem Eck fischte, mit dem folgenden Nachschuss traf Aschauer die Latte.

In der 76. Minute war es Niklas Hofmeister, der links im Strafraum freigespielt wurde und scharf und präzise in Richtung langes Eck abzog. Der Ball hätte gepasst, doch Weisheit hatte erneut etwas dagegen und parierte herausragend. In der 85. Minute dasselbe Duell noch einmal: Hofmeister versuchte es aus spitzem Winkel mit einem hohen Schuss auf das kurze Eck, doch wieder verhinderte Weisheit den Einschlag.

Dudda erneut mit dem Siegtreffer

„Wir waren heute – anders als in den ersten beiden Spielen – nicht die fittere und agilere Mannschaft. Zudem haben uns in dieser Phase auch für die Kommandos wichtige Spieler gefehlt“, so Köpf, der – wie wohl die meisten Essinger – den einen Punkt fünf Minuten vor dem Ende sofort unterschrieben hätte.

Doch es kam noch besser für den TSV: Bei einem seltenen Entlastungsangriff in der 89. Minute chippte Lirim Hoxha den Ball in die Tiefe, wo Gmünd Innenverteidiger Nils Staiger die Kugel im Laufduell mit Janik Wiedmann ablaufen konnte und anschließend klar gefoult wurde. Doch Schiedsrichter Koray Aydin sah es anders und ließ weiterlaufen. Wiedmann blieb wach, spielte den Ball im Liegen quer auf Dudda, der zum 2:1 einschob.

Gmünds Mittelfeldspieler Grupp war aufgrund der Fehlentscheidung so wütend, dass er im Anschluss des Treffers wegen Meckerns zunächst die gelbe und kurz darauf die gelb-rote Karte sah. Dennoch wäre der Normannia in der Nachspielzeit beinahe noch der Ausgleich gelungen, doch Veljko Milojkovic verpasste nach Querpass von Aschauer in der Mitte haarscharf. Auf der anderen Seite hätte Dudda sogar noch den Doppelpack schnüren können, scheiterte jedoch an Ellermann.

In der kommenden Woche gastiert der TSV Essingen am Samstag um 17 Uhr beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm.