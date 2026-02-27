 2026-02-20T12:29:42.904Z

TSV Eller unter Druck - Gegen Benrath-Hassels muss ein Sieg her

Vier Punkte aus drei Spielen, dazu der späte Einbruch beim Tabellenvorletzten: Bei der TSV Eller 04 ist die Souveränität der Hinrunde verloren gegangen. Trainer Kerim Kara spricht von einer „reinen Einstellungssache“. Im Verfolgerduell mit der SG Benrath-Hassels steht nun nicht weniger als die Richtung der Saison auf dem Spiel.

Heute, 12:00 Uhr
Eller muss sich durchsetzen.
Eller muss sich durchsetzen. – Foto: Christian Haas

Was ist bloß mit der TSV Eller 04 los? Diese Frage beschäftigt momentan manchen Beobachter der Bezirksliga. Von der Dominanz, welche die Mannschaft von Kerim Kara zu Saisonbeginn ausstrahlte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Zwar sind vier Punkte aus den ersten drei Spielen in diesem Kalenderjahr kein Grund, um sich zu schämen. Im Vergleich zur Hinrunde, als man mit sechs Siegen in Folge einen Traumstart hinlegte, ist diese Bilanz allerdings mäßig.

Und auch gemessen an den eigenen Ansprüchen – Ellers sportlicher Leiter Vedat Atalay hatte zu Jahresbeginn den Aufstieg in die Landesliga als Ziel formuliert – kann man an der Vennhauser Allee mit der bisherigen Ausbeute aus 2026 nicht zufrieden sein. Zumal das Auftaktprogramm eigentlich auch für die TSV sprach.

Form verloren

Konnten die Mannen um Adnan Hotic die eine oder andere Schwäche gegen den Abstiegskandidaten Ratingen 04/19 II (2:1) und einen chronisch ersatzgeschwächten DSC 99 (1:1) ergebnistechnisch noch einigermaßen kaschieren, gelang dies am vergangenen Sonntag gegen den CfR Links nicht mehr. Beim Tabellenvorletzten, der personell ebenfalls aus dem letzten Loch pfiff, gab Eller in den letzten acht Minuten eine 1:0-Führung aus der Hand.

Dass Kerim Kara nach der 1:3-Schlappe an der Pariser Straße von einer „verdienten Niederlage“ sprach, war bezeichnend. Ebenso Bände sprach die anschließende Analyse des Übungsleiters. „Es war wie schon und er Hinserie gegen den TSV Meerbusch II am Ende eine reine Einstellungssache.“ Klar ist: In der aktuellen Form braucht in Eller niemand von der Landesliga zu träumen.

Fakt ist aber auch: Noch ist natürlich nichts verloren. Auf Rang drei befindet sich die Kara-Elf mit nur zwei Zählern Rückstand auf die zweitplatzierte SG Benrath-Hassels weiterhin mitten im Aufstiegsrennen. Allerdings sollten die Mannen um Kapitän Adnan Hotic nun schnell wieder zu der Konstanz finden, die sie im vergangenen Sommer auszeichnete. Die beste Gelegenheit, um wieder in die Spur zu finden, bietet sich Eller am kommenden Sonntag. Dann kommt es auf eigenem Platz zum Verfolgerduell mit der SG Benrath-Hassels.

Der Sieg ist Pflicht

„Die Ausgangslage ist klar,. Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen“, sagt Kerim Kara. Auch wenn der jüngste Auftritt in Heerdt wenig Anlass zur Hoffnung auf einen Erfolg im Topspiel gibt, blickt Kerim Kara dem Kräftemessen mit dem direkten Konkurrenten optimistisch entgegen. „Unterschätzen wird den Gegner diesmal keiner. Wir haben das Hinspiel gegen Benrath-Hassels und auch die Duelle mit Tabellenführer MSV Düsseldorf und dem ASV Mettmann gewonnen. Wir wissen also, dass wir die Qualität haben und gerade in diesen Spielen zur Stelle sind“, sagt der 40-Jährige.

