TSV Eller unter Druck - Gegen Benrath-Hassels muss ein Sieg her

Fakt ist aber auch: Noch ist natürlich nichts verloren. Auf Rang drei befindet sich die Kara-Elf mit nur zwei Zählern Rückstand auf die zweitplatzierte SG Benrath-Hassels weiterhin mitten im Aufstiegsrennen. Allerdings sollten die Mannen um Kapitän Adnan Hotic nun schnell wieder zu der Konstanz finden, die sie im vergangenen Sommer auszeichnete. Die beste Gelegenheit, um wieder in die Spur zu finden, bietet sich Eller am kommenden Sonntag. Dann kommt es auf eigenem Platz zum Verfolgerduell mit der SG Benrath-Hassels.