TSV Eller unter Druck - Gegen Benrath-Hassels muss ein Sieg her

„Die Ausgangslage ist klar,. Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen“, sagt Kerim Kara. Auch wenn der jüngste Auftritt in Heerdt wenig Anlass zur Hoffnung auf einen Erfolg im Topspiel gibt, blickt Kerim Kara dem Kräftemessen mit dem direkten Konkurrenten optimistisch entgegen. „Unterschätzen wird den Gegner diesmal keiner. Wir haben das Hinspiel gegen Benrath-Hassels und auch die Duelle mit Tabellenführer MSV Düsseldorf und dem ASV Mettmann gewonnen. Wir wissen also, dass wir die Qualität haben und gerade in diesen Spielen zur Stelle sind“, sagt der 40-Jährige.