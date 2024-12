TSV Ehningen: "Den Klassenerhalt zeitnah unter Dach und Fach bringen"

Nach einer soliden Hinrunde mit Luft nach oben peilt der TSV Ehningen den sicheren Klassenerhalt in der Landesliga an. Sportlicher Leiter Marcel Sitter spricht über die Herausforderungen mit unbekannten Gegnern, personelle Veränderungen und die Ziele für die Rückrunde.

Mit einem siebten Platz und 25 Punkten blickt der TSV Ehningen auf eine durchwachsene, aber letztlich zufriedenstellende Hinrunde zurück. „Mit den drei Siegen zum Schluss und nur einem Punkt Rückstand auf Platz 4 können wir ziemlich zufrieden sein“, erklärt Marcel Sitter. Dennoch betont er: „Wir haben deutlich Luft nach oben.“ Insbesondere die Anpassung an die neue Staffeleinteilung habe Zeit und Energie gekostet. „Viele Gegner waren für uns neu, und man wusste nicht, was auf einen zukommt“, erläutert er.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand der TSV Ehningen gegen Ende der Hinrunde wieder in die Spur. Der 5:0-Erfolg gegen TSV Bad Boll und der 2:0-Sieg gegen den SV Rohrau brachten wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir hoffen, dass wir an die Leistungen und Ergebnisse der letzten Spiele anknüpfen können, um den sicheren Klassenerhalt zeitnah unter Dach und Fach zu bringen“, gibt Sitter die Marschroute vor.

Unbekannte Gegner als Herausforderung

Die neue Staffeleinteilung der Landesliga Staffel 2 stellte den Verein vor besondere Herausforderungen. „Es war schwer, sich auf die Gegner einzustellen“, erklärt Sitter. Gleichzeitig betont er, dass die Mannschaft aus diesen Erfahrungen lernen konnte. Die gesteigerte Anpassungsfähigkeit wird in der Rückrunde von entscheidender Bedeutung sein, um das Ziel Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.

Personelle Veränderungen zum Jahreswechsel

Im Kader gibt es zur Winterpause sowohl Abgänge als auch Neuzugänge. Kevin Flaig wechselt zum GSV Maichingen, während Max Horn zur Spvgg Holzgerlingen geht. Auf der Habenseite steht Stefano Meola, der vom FC Gärtringen zum TSV Ehningen stößt. Die Kaderanpassungen sollen gezielt Schwächen aus der Hinrunde ausgleichen und neue Impulse setzen.

Favoriten und Sorgenkinder der Liga

Im Meisterschaftsrennen sieht Sitter zwei klare Favoriten: „Donzdorf und Weilimdorf werden den Titel wohl unter sich ausmachen.“ Der TSV Ehningen hingegen richtet den Fokus auf den Klassenerhalt. „Unsere Nachbarn aus Rohrau und Darmsheim haben es schwer, die Klasse zu halten. Wir drücken beiden die Daumen, damit wir nächstes Jahr weiterhin Derbys in der Liga haben.“

Zuversicht trotz Herausforderungen

Mit der Vorbereitung, die Ende Januar beginnt, will der TSV Ehningen die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde legen. Das Ziel ist klar definiert: „Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern“, bekräftigt Sitter. Mit der gewonnenen Erfahrung aus der Hinrunde, einem stabilisierten Kader und einer geschlossenen Mannschaftsleistung blickt der TSV Ehningen optimistisch in die Zukunft.