TSV Eching Krise verschärft sich: „War nicht die Trendwende"

Allershausen/Eching – Es hat nicht sollen sein: In Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner gab es für den Kreisligisten TSV Eching nichts zu holen. 0:2 (0:1) hieß es am Ende beim TSV Allershausen. Damit stehen die Zebras-Fußballer nun bei vier Niederlagen aus sechs Partien.

Entsprechend gedrückt war die Stimmung hinterher. Natürlich wolle er jetzt nicht alles schwarzmalen, sagte Interimsspartenchef Peter Hanrieder, der Auftritt sei an sich in Ordnung gewesen. „Allerdings war es auch nicht die Trendwende.“ Vor allem: Sein TSV war bereits zum fünften Mal in dieser Runde ohne Torerfolg geblieben.

Dabei konnten die Echinger das Match im ersten Durchgang ausgeglichen gestalten. Allershausen hatte mehr Ballbesitz – doch auch die Zebras brauchten sich nicht zu verstecken. Und Daniel Mömkes hatte gegen Ende der ersten Halbzeit nach feiner Amannsberger-Vorarbeit die Chance zum 1:0, sein Schuss ging aber deutlich drüber. Bitter: Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Hausherren in Führung, Kim Peter zimmerte einen Freistoß aus 18 Metern ins Gehäuse (45.).

Standardsituation bringt die Vorentscheidung

Nicht weniger bitter: Nach dem Wechsel hatte Eching starke 25 Minuten, vergab aber beste Möglichkeiten, etwa Valentin Breitschaft mit einem Lattenknaller und zweimal Maximilian Beer. Und die Allershausener? Die schauten sich dieses Chancen-Fiasko in aller Ruhe an, um den Gästen schließlich den Zahn zu ziehen. Erneut war es eine Standardsituation: Nach einer Ecke konnte Eching das Leder nicht klären, und so staubte David Raabe ab (71.). In der Folge hätten Dario Turkman und Domenik Baller das Ergebnis noch höher gestalten können. Zu allem Überfluss handelte sich Echings Kapitän Mömkes, einer der Interimscoaches, in der Schlussphase eine Zeitstrafe ein (86.).

In Allershausen waren sie zufrieden. „Das heute fällt in die Kategorie Arbeitssieg“, bilanzierte Abteilungsleiter Philipp Jordan. Und vor allem: „Es war eine Steigerung im Vergleich zum 0:3 in Kranzberg vor einer Woche.“ Matthias Spanrad