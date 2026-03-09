TSV Deizisau jubelt, FC Kirchheim dreht auf, Wäschenbeuren siegt 8:0

Kreisliga A1:

TSV Deizisau – VfB Reichenbach/Fils 4:2

In Deizisau sahen die Zuschauer eine Begegnung, die vor allem in der ersten Halbzeit fest in der Hand der Hausherren lag. Moritz Lohmüller (19.) eröffnete den Torreigen und brachte seine Farben früh in Front, bevor Dimitrije Pantic (33.) und erneut Dimitrije Pantic (41.) mit einem entschlossenen Doppelschlag für eine komfortable Pausenführung sorgten. Reichenbach bewies nach dem Seitenwechsel jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich durch die Treffer von Marvin Beyer (60.) und Levin Mack (85.) bis kurz vor Schluss wieder heran. In der dramatischen Schlussminute machte schließlich Dennis Köber (90.) alles klar, als er den Ball zum Endstand im Gehäuse unterbrachte und den Heimsieg der Deizisauer mit unbändigem Willen absicherte.

FV Spfr Neuhausen II – TSG Esslingen 2:0

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie zwischen der Reserve aus Neuhausen und der TSG Esslingen fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Die Gäste hielten leidenschaftlich dagegen, doch kurz nach der Pause brach Luis Bolz (49.) den Bann und markierte die Führung für die Sportfreunde. Esslingen investierte in der Folge viel Energie in die Offensive, biss sich jedoch immer wieder an der stabilen Hintermannschaft der Hausherren fest. Eric Tambe Ayuk (73.) sorgte schließlich mit einer zielstrebigen Einzelaktion für die Vorentscheidung. Ein Heimsieg, der durch eine konzentrierte Defensivleistung und die nötige Konsequenz in der Chancenverwertung ermöglicht wurde.

FV Plochingen II – SG Eintracht Sirnau 1:3

Dieses Spiel gehörte fast ausschließlich einem Mann: Dennis Hauck. Der Sirnauer Angreifer legte los wie die Feuerwehr und schockte die Plochinger Defensive mit einem frühen Doppelschlag durch Dennis Hauck (3.) und Dennis Hauck (8.). Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und antworteten mit viel Herzblut, was durch den Anschlusstreffer von Andreas Wittich (24.) belohnt wurde. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Plochingen unermüdlich auf den Ausgleich drängte. In der Schlussphase war es jedoch erneut Dennis Hauck (72.), der mit seinem dritten Treffer des Tages den Sack zumachte und den Auswärtssieg der Eintracht mit einer beeindruckenden Effizienz besiegelte.

TSV Wendlingen – TSV Wernau 2:1

In Wendlingen entwickelte sich ein hochemotionales Nachbarschaftsduell, das bis zur letzten Sekunde unter Strom stand. Levin Köstle (20.) besorgte die frühe Führung für die Heimelf, die diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis tief in die zweite Halbzeit verteidigte. Wernau gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und belohnte den unermüdlichen Offensivdrang durch den Ausgleich von Dennis Blattner (74.). Als sich viele Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, mobilisierte Wendlingen noch einmal die letzten Kraftreserven. Daniel Geigle (84.) wurde schließlich zum umjubelten Helden des Tages, als er mit einer entschlossenen Aktion den Siegtreffer für seine Farben markierte.

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Notzingen 1:5

Das deutliche Resultat dieser Begegnung spiegelt die Dominanz der Gäste aus Notzingen wider. Der TSV Notzingen trat mit einer enormen Offensivlust auf und ließ den Gastgebern aus Oberesslingen kaum Raum zur Entfaltung. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung kontrollierten die Gäste das Geschehen auf dem Rasen nach Belieben und münzten ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore um. Trotz der Bemühungen des VfB blieb die Dominanz der Notzinger über die gesamte Spielzeit spürbar, was am Ende zu diesem klaren Auswärtserfolg führte.

TV Nellingen – TV Unterboihingen 1:1

In Nellingen sahen die Zuschauer ein intensives Ringen um jeden Meter Boden, das am Ende keinen Sieger fand. Marcel Gschwind (19.) brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit mit einer leidenschaftlichen Aktion in Front und versetzte den heimischen Anhang in Aufregung. Die Freude währte jedoch nur bis kurz nach dem Seitenwechsel, als Sebastian Albrecht (48.) für Unterboihingen zur Stelle war und den Ausgleich markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften mit unbändigem Siegeswillen die Entscheidung, doch die stabilen Defensivreihen ließen auf beiden Seiten keinen weiteren Treffer mehr zu. Eine Punkteteilung, die vom Kampfgeist beider Teams lebte.

TB Ruit – TV Hochdorf 3:3

Was für ein turbulentes Spektakel in Ruit! Die Zuschauer erlebten ein ständiges Auf und Ab, das mit der Führung der Gäste durch Haris Banu (16.) begann. Hariz Dzaferi (39.) glich noch vor der Pause aus, doch Hochdorf kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine. Ein erneuter Treffer von Haris Banu (59.) und das Tor von Swen Kaufmann (61.) schienen die Partie zugunsten der Gäste zu entscheiden. Doch der TB Ruit bewies ein riesiges Kämpferherz: Hariz Dzaferi (74.) verkürzte mit seinem zweiten Treffer, bevor Jacob Lausterer (85.) in der Schlussphase unter grenzenlosem Jubel den Ausgleich erzwang. Ein Unentschieden der puren Moral, das die Zuschauer völlig atemlos zurückließ.

ASV Aichwald – SC Altbach 4:2

In Aichwald entwickelte sich von Beginn an eine torreiche Begegnung. Fabio Rendina (22.) und Fabian Müller (35.) stellten die Weichen früh auf Heimsieg, doch Altbach bewies Nehmerqualitäten. Dion Osmani (65.) hauchte den Gästen wieder Leben ein, doch ein unglückliches Eigentor durch John-Steven Helaimia (69. Eigentor) stellte den alten Abstand wieder her. In einer wilden Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst erhöhte Fabian Müller (90.+2) mit seinem zweiten Tor auf 4:1, bevor Ercem Salman (90.+3) praktisch im Gegenzug den Schlusspunkt zum 4:2 setzte. Ein Erfolg der Entschlossenheit, bei dem Aichwald seine Chancen in den entscheidenden Momenten konsequent nutzte.

