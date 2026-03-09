 2026-03-09T10:55:32.367Z

Allgemeines

TSV Deizisau jubelt, FC Kirchheim dreht auf, Wäschenbeuren siegt 8:0

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: SG Jebenhausen/Bezgenriet

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

TSV Deizisau – VfB Reichenbach/Fils 4:2

In Deizisau sahen die Zuschauer eine Begegnung, die vor allem in der ersten Halbzeit fest in der Hand der Hausherren lag. Moritz Lohmüller (19.) eröffnete den Torreigen und brachte seine Farben früh in Front, bevor Dimitrije Pantic (33.) und erneut Dimitrije Pantic (41.) mit einem entschlossenen Doppelschlag für eine komfortable Pausenführung sorgten. Reichenbach bewies nach dem Seitenwechsel jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich durch die Treffer von Marvin Beyer (60.) und Levin Mack (85.) bis kurz vor Schluss wieder heran. In der dramatischen Schlussminute machte schließlich Dennis Köber (90.) alles klar, als er den Ball zum Endstand im Gehäuse unterbrachte und den Heimsieg der Deizisauer mit unbändigem Willen absicherte.

FV Spfr Neuhausen II – TSG Esslingen 2:0

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie zwischen der Reserve aus Neuhausen und der TSG Esslingen fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Die Gäste hielten leidenschaftlich dagegen, doch kurz nach der Pause brach Luis Bolz (49.) den Bann und markierte die Führung für die Sportfreunde. Esslingen investierte in der Folge viel Energie in die Offensive, biss sich jedoch immer wieder an der stabilen Hintermannschaft der Hausherren fest. Eric Tambe Ayuk (73.) sorgte schließlich mit einer zielstrebigen Einzelaktion für die Vorentscheidung. Ein Heimsieg, der durch eine konzentrierte Defensivleistung und die nötige Konsequenz in der Chancenverwertung ermöglicht wurde.

FV Plochingen II – SG Eintracht Sirnau 1:3

Dieses Spiel gehörte fast ausschließlich einem Mann: Dennis Hauck. Der Sirnauer Angreifer legte los wie die Feuerwehr und schockte die Plochinger Defensive mit einem frühen Doppelschlag durch Dennis Hauck (3.) und Dennis Hauck (8.). Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und antworteten mit viel Herzblut, was durch den Anschlusstreffer von Andreas Wittich (24.) belohnt wurde. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Plochingen unermüdlich auf den Ausgleich drängte. In der Schlussphase war es jedoch erneut Dennis Hauck (72.), der mit seinem dritten Treffer des Tages den Sack zumachte und den Auswärtssieg der Eintracht mit einer beeindruckenden Effizienz besiegelte.

TSV Wendlingen – TSV Wernau 2:1

In Wendlingen entwickelte sich ein hochemotionales Nachbarschaftsduell, das bis zur letzten Sekunde unter Strom stand. Levin Köstle (20.) besorgte die frühe Führung für die Heimelf, die diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis tief in die zweite Halbzeit verteidigte. Wernau gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und belohnte den unermüdlichen Offensivdrang durch den Ausgleich von Dennis Blattner (74.). Als sich viele Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, mobilisierte Wendlingen noch einmal die letzten Kraftreserven. Daniel Geigle (84.) wurde schließlich zum umjubelten Helden des Tages, als er mit einer entschlossenen Aktion den Siegtreffer für seine Farben markierte.

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Notzingen 1:5

Das deutliche Resultat dieser Begegnung spiegelt die Dominanz der Gäste aus Notzingen wider. Der TSV Notzingen trat mit einer enormen Offensivlust auf und ließ den Gastgebern aus Oberesslingen kaum Raum zur Entfaltung. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung kontrollierten die Gäste das Geschehen auf dem Rasen nach Belieben und münzten ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore um. Trotz der Bemühungen des VfB blieb die Dominanz der Notzinger über die gesamte Spielzeit spürbar, was am Ende zu diesem klaren Auswärtserfolg führte.

TV Nellingen – TV Unterboihingen 1:1

In Nellingen sahen die Zuschauer ein intensives Ringen um jeden Meter Boden, das am Ende keinen Sieger fand. Marcel Gschwind (19.) brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit mit einer leidenschaftlichen Aktion in Front und versetzte den heimischen Anhang in Aufregung. Die Freude währte jedoch nur bis kurz nach dem Seitenwechsel, als Sebastian Albrecht (48.) für Unterboihingen zur Stelle war und den Ausgleich markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften mit unbändigem Siegeswillen die Entscheidung, doch die stabilen Defensivreihen ließen auf beiden Seiten keinen weiteren Treffer mehr zu. Eine Punkteteilung, die vom Kampfgeist beider Teams lebte.

TB Ruit – TV Hochdorf 3:3

Was für ein turbulentes Spektakel in Ruit! Die Zuschauer erlebten ein ständiges Auf und Ab, das mit der Führung der Gäste durch Haris Banu (16.) begann. Hariz Dzaferi (39.) glich noch vor der Pause aus, doch Hochdorf kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine. Ein erneuter Treffer von Haris Banu (59.) und das Tor von Swen Kaufmann (61.) schienen die Partie zugunsten der Gäste zu entscheiden. Doch der TB Ruit bewies ein riesiges Kämpferherz: Hariz Dzaferi (74.) verkürzte mit seinem zweiten Treffer, bevor Jacob Lausterer (85.) in der Schlussphase unter grenzenlosem Jubel den Ausgleich erzwang. Ein Unentschieden der puren Moral, das die Zuschauer völlig atemlos zurückließ.

ASV Aichwald – SC Altbach 4:2

In Aichwald entwickelte sich von Beginn an eine torreiche Begegnung. Fabio Rendina (22.) und Fabian Müller (35.) stellten die Weichen früh auf Heimsieg, doch Altbach bewies Nehmerqualitäten. Dion Osmani (65.) hauchte den Gästen wieder Leben ein, doch ein unglückliches Eigentor durch John-Steven Helaimia (69. Eigentor) stellte den alten Abstand wieder her. In einer wilden Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst erhöhte Fabian Müller (90.+2) mit seinem zweiten Tor auf 4:1, bevor Ercem Salman (90.+3) praktisch im Gegenzug den Schlusspunkt zum 4:2 setzte. Ein Erfolg der Entschlossenheit, bei dem Aichwald seine Chancen in den entscheidenden Momenten konsequent nutzte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SGM Owen Unterlenningen – SF Dettingen/Teck 1:1

In Owen entwickelte sich eine Partie, die vor allem von taktischer Disziplin geprägt war. Kurz vor der Pause bewies Yannick Frick (42.) die nötige Entschlossenheit und brachte die Sportfreunde aus Dettingen in Front. Die Hausherren suchten jedoch geduldig nach einer Antwort und wurden in der zweiten Halbzeit belohnt, als Patrick Schulz (69.) mit einer beherzten Aktion den Ausgleich markierte. Es blieb bei einem Unentschieden, das den unbändigen Kampfgeist beider Mannschaften widerspiegelte.

SGM Höllbach – TSV Neckartailfingen 1:1

150 Zuschauern sahen in Höllbach ein intensives Ringen um jeden Meter Boden. Lange Zeit bissen sich die Angreifer an den stabilen Abwehrreihen die Zähne aus, bis schließlich Abdoul Djabarou Ouro Koura (72.) die Führung für die SGM erzielte. Neckartailfingen warf in der Schlussphase alles nach vorne und rettete durch eine entschlossene Aktion von Mehmet Can Ural (86.) spät noch einen Punkt. Ein Remis, das durch die Moral der Gäste in den letzten Minuten zustande kam.

TV Bempflingen – TSV Oberensingen II 3:0

Der TV Bempflingen präsentierte sich im zweiten Durchgang als extrem fokussierte Einheit. Nachdem die erste Hälfte noch torlos geblieben war, brach Jonathan Baun (53.) den Bann. Die Oberensinger Reserve mühte sich zwar, doch die Hausherren blieben am Drücker: Tobias Heim (69.) baute die Führung aus, bevor Dominik Fuchs (87.) kurz vor dem Abpfiff den emotionalen Schlusspunkt setzte. Ein Heimsieg, der durch Konsequenz in den Abschlüssen ermöglicht wurde.

TSV Grafenberg – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 2:2

Ein hochemotionaler Schlagabtausch vor 150 Zuschauern, bei dem das Tempo von Beginn an hoch war. Kerem Tas (8.) brachte Grafenberg früh in Führung, doch die Gäste antworteten prompt. Durch einen leidenschaftlichen Doppelschlag von Nico Spreitzer (17., 20.) drehte die Spielgemeinschaft die Partie innerhalb weniger Minuten. Grafenberg bewies jedoch Nehmerqualitäten und kam noch vor dem Seitenwechsel durch Dennis Roller (42.) zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

VfB Neuffen – TV Neidlingen 2:0

In Neuffen gehörte die Bühne fast ausschließlich Sascha Gökeler, der mit einer beeindruckenden Vorstellung den Unterschied machte. Innerhalb von nur drei Minuten sorgte er mit seinen Treffern durch Sascha Gökeler (24.) und erneut Sascha Gökeler (27.) für eine Vorentscheidung. Neidlingen investierte im weiteren Verlauf viel Herzblut in die Offensive, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren. Ein Erfolg der puren Entschlossenheit in der ersten halben Stunde.

TSV Linsenhofen – FV 09 Nürtingen 0:0

In einer Begegnung, die von den taktischen Marschrouten der Trainer geprägt war, suchten beide Mannschaften vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Da keine Tore fielen, blieb es bei einem torlosen Unentschieden. Beide Defensivreihen agierten mit höchster Konzentration und ließen über die gesamte Spielzeit kaum nennenswerte Großchancen zu, sodass die Punkte nach einem intensiven Mittelfeldgeplänkel geteilt wurden.

AC Catania Kirchheim – TSV Altdorf 2:2

Was für ein dramatisches Spiel in Kirchheim! Marlon Kaiser (42.) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, doch Catania antwortete unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Santiago Potenza (46.). Es blieb hochemotional: Erneut war es Marlon Kaiser (56.), der einen Foulelfmeter verwandelte und Altdorf wieder nach vorne brachte. Doch Kirchheim gab nicht auf und rettete sich durch einen ebenfalls souverän verwandelten Foulelfmeter von Michele Latte (75.) einen Zähler. Ein Spiel, das bis zur letzten Sekunde unter Strom stand.

FC Kirchheim/Teck – TSV Harthausen 5:1

Der FC Kirchheim/Teck brannte ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab und sorgte bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Deni Kalfic (15.) eröffnete den Reigen, gefolgt von einem fulminanten Doppelschlag durch Izudin Coric (16.) und erneut Izudin Coric (20.). Harthausen kam im zweiten Durchgang nur durch ein unglückliches Eigentor von Matin Zareinmazraekhosro (64.) auf die Anzeigetafel. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch sofort: Jason Owusu (66.) und schließlich Kenya Ota (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten eine Machtdemonstration der Kirchheimer.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SC Uhingen – SSV Göppingen 5:1

Vor 60 Zuschauern legte der SC Uhingen einen Start nach Maß hin, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Bereits in der ersten Spielminute sorgte Felice Franza (1.) für die Führung, woraufhin Thomas Efrem (5.) per Foulelfmeter unmittelbar nachlegte. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten erneut durch Felice Franza (29.) noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang machte Felice Franza (61.) mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar. In der Schlussphase keimte beim SSV Göppingen durch den Treffer von Özcan Toklucu (87.) kurz Hoffnung auf, doch Tim Vaihinger (88.) antwortete postwendend mit dem Schlusspunkt. Eine Demonstration der Offensivstärke, die durch hohe Konzentration in den Anfangsminuten ermöglicht wurde.

TSGV Albershausen – TSV Wäschenbeuren 0:8

In Albershausen erlebten die Fans eine Machtdemonstration der Gäste, die von Beginn an einen regelrechten Offensiv-Orkan entfachten. Lucas Außerlechner (3.) eröffnete den Torreigen, bevor Clemens Stich (9., 11.) mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag früh für klare Verhältnisse sorgte. Noch vor dem Seitenwechsel schraubten Chris Loser (36.) und Luca Klopfer (38.) das Ergebnis in die Höhe. Auch nach der Pause blieb Wäschenbeuren unersättlich: Lukas Fuchs (52.), Lukas Koch (54.) und schließlich Maximilian Richter (73.) sorgten für ein deutliches Resultat. Ein Nachmittag der puren Spielfreude, bei dem die Gäste jede sich bietende Lücke mit beeindruckender Präzision ausnutzten.

VfR Süßen – SG Bad Überkin./SSV Hausen 0:7

Der VfR Süßen geriet gegen eine entfesselte Spielgemeinschaft früh unter Druck und fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe der Gäste. Philipp Keller (14.) brach den Bann, woraufhin Luca Vincent Marchetti (31., 34.) mit zwei Treffern innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgte. Nach dem Seitenwechsel blieb die SG am Drücker: Patrick Teuber (51.) erhöhte, bevor Maximilian Kreß (82., 90.) in der Schlussphase erneut doppelt zuschlug. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Musa Coskun (90.+1) in der Nachspielzeit. Ein Erfolg der kollektiven Entschlossenheit, der die spielerische Überlegenheit der Gäste in jedem Moment widerspiegelte.

TSV Ottenbach – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 2:3

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich in Ottenbach ein packender Schlagabtausch mit einem dramatischen Spielverlauf. Die Gäste starteten durch Alvaro Ruiz (10.) schwungvoll und legten durch Robert Wais (45.+2) unmittelbar vor dem Pausenpfiff nach. Ottenbach bewies jedoch Moral und kam durch Tobias Denk (46.) direkt nach Wiederanpfiff zurück in die Partie. Als Ramon Fechner (66.) den alten Abstand wiederherstellte, schien die Entscheidung gefallen. Doch die Hausherren warf in der Schlussphase alles nach vorne und verkürzten durch Tim Nitschke (90.+1) erneut. Am Ende rettete die SG den knappen Vorsprung mit unbändigem Willen über die Zeit.

TV Deggingen – KSG Eislingen 2:0

In einer intensiv geführten Begegnung behielt der TV Deggingen die Oberhand und untermauerte seine Heimstärke. Julian Maurer (31.) sorgte nach einer halben Stunde für die wichtige Führung, die dem Spiel der Hausherren sichtlich Sicherheit verlieh. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Dominik Dzirson (46.) nach und stellte die Weichen endgültig auf Heimsieg. Eislingen investierte in der Folge viel Herzblut, um den Anschlusstreffer zu erzwingen, biss sich jedoch an der stabilen Defensive fest. Auch die Gelb-Rote Karte gegen Jan Grill (87.) in der Schlussphase änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. Ein Sieg der taktischen Disziplin und mannschaftlichen Geschlossenheit.

1. FC Rechberghausen – FTSV Kuchen 2:2

Ein hochemotionales Unentschieden, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. David Kienle (23.) brachte Kuchen zunächst in Front, doch Rechberghausen zeigte eine beeindruckende Reaktion im zweiten Durchgang. Lukas Voss (59.) glich aus, bevor Antonio Santangelo (62.) das Spiel innerhalb von nur drei Minuten komplett drehte. Es entwickelte sich eine spannungsgeladene Schlussphase, in der Kuchen unermüdlich anrannte. In der vorletzten Minute belohnte Jeevan Tobias Pfleiderer (89.) den unbändigen Siegeswillen der Gäste mit dem Ausgleichstreffer. Eine Punkteteilung, die dem enormen Kampfgeist beider Mannschaften entsprach.

TV Altenstadt – SV Croatia 2012 Geislingen 0:1

In einer Partie, die vor allem durch taktische Marschrouten und ein intensives Ringen im Mittelfeld geprägt war, reichte eine einzige entschlossene Offensivaktion für die Entscheidung. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, wobei die Abwehrreihen kaum Gelegenheiten zuließen. Den entscheidenden Moment des Nachmittags lieferte Luka Blaz (65.) Mitte der zweiten Halbzeit, als er mit viel Übersicht den Ball im Kasten unterbrachte. Altenstadt mobilisierte in der Schlussviertelstunde zwar noch einmal alle Kräfte, fand jedoch keinen Weg durch das Abwehrbollwerk von Croatia Geislingen. Ein Auswärtssieg der puren Effizienz.

TSV Eschenbach – SV Ebersbach/Fils II 5:2

Was für eine furiose Aufholjagd in Eschenbach! Die Gäste schockten die Heimelf durch Robin Steinborn (1.) bereits nach wenigen Sekunden, woraufhin Jakob Lehmann (5.) postwendend ausglich. Als Felix Kobelt (30.) Ebersbach erneut in Führung brachte, schien die Reserve auf Kurs zu sein. Doch im zweiten Durchgang entfachte Eschenbach eine unglaubliche Offensivpower: Hansjörg Aust (60.), Marco Weber (66.), Marius Kottke (82.) und schließlich Garcia Dongala (86.) drehten die Partie mit viel Wut im Bauch komplett. Ein Heimsieg der beeindruckenden Moral, der durch eine enorme Steigerung nach der Pause errungen wurde.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++