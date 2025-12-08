 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
TSV Deizisau gewinnt 5:4-Spektakel, AC Catania im 7:0-Torrausch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

FV Plochingen II – TSV Wernau 3:5
Ein torreiches Spektakel, in dem Plochingen zunächst wie der sichere Sieger wirkte. Markus Penzkofer brachte die Gastgeber mit zwei Treffern in der 24. und 30. Minute komfortabel in Führung. Doch kurz vor der Pause leitete Philipp Skala mit dem 2:1 den Umschwung ein. Wernau kam mit enormem Schwung aus der Kabine: Lemi Can Öztürk glich in der 48. Minute aus, Dennis Lang drehte das Spiel nur vier Minuten später. Spätestens als Dennis Blattner in der 72. Minute auf 2:4 erhöhte, war die Partie endgültig gekippt. Plochingen stemmte sich noch einmal gegen die Niederlage und verkürzte durch Sebastian Aubermann (80.), doch Maurice Bastasic sorgte in der 90. Minute für den endgültigen Knockout. Ein wildes Spiel, in dem Wernau unglaubliche Comeback-Qualitäten zeigte.

VfB Oberesslingen/Zell – SC Altbach 1:3
Altbach präsentierte sich von Beginn an abgeklärt und effizient. Umut Boylu brachte die Gäste früh in Front (11.), Ercem Salman legte in der 28. Minute nach. Als Hamed Jafari in der 58. Minute auf 0:3 stellte, schien das Spiel entschieden. Zwar kam der VfB durch Okan Turp in der 65. Minute zum Anschluss, doch für eine echte Wende reichte es nicht mehr. Altbach nahm die drei Punkte mit.

FV Spfr Neuhausen II – SG Eintracht Sirnau 2:1
Neuhausen legte eine starke erste Halbzeit hin: Jannik Majhen traf in der 38. Minute zur Führung, Luis Weckerle erhöhte nur zwei Minuten später. Sirnau steigerte sich im zweiten Durchgang und kam in der 79. Minute zum Anschlusstreffer. Doch Neuhausen verteidigte leidenschaftlich und rettete den Sieg über die Zeit.

TV Nellingen – TV Hochdorf 3:1
Ein Blitzstart entschied diese Partie: Luka Ivankovic traf bereits nach drei Minuten, und nur eine Minute später legte Dino Orlandini das 2:0 nach. Hochdorf kämpfte sich danach besser ins Spiel und verkürzte durch Mark Czech (35.). Doch Nellingen blieb insgesamt das stabilere Team und machte durch Blend Rusinovic in der 79. Minute alles klar.

TB Ruit – TSG Esslingen 2:5
Ruit hielt lange gut mit, doch die TSG Esslingen zeigte sich im Abschluss eiskalt. Lukas Lochner (20.) und Resul Tunc (36.) sorgten für eine komfortable Halbzeitführung. Nach dem Anschlusstreffer durch Lasse Kuhn (67.) drehte die TSG erneut auf: Enes Coskun traf doppelt (70., 73.), bevor Dirk Schimmele per Foulelfmeter auf 2:4 stellte. Den Schlusspunkt setzte erneut Tunc in der 84. Minute. Eine überzeugende Offensivleistung der Gäste.

TSV Deizisau – TSV Wendlingen 5:4
Was für ein Krimi vor 100 Zuschauern! Deizisau legte durch Alassane Braun (14.) vor, doch kurz vor der Pause glich Max Gall aus. Marian Hafner besorgte die erneute Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Wendlingen kam besser aus der Kabine und stellte durch Sory Sibide (57.) auf 2:2. Von da an entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch: Dimitrije Pantic traf zum 3:2, Colin Binder glich per Strafstoß aus, Eren Celiktas legte wieder für Deizisau vor, Max Cavallo egalisierte erneut – ehe Pantic in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer markierte. Ein emotionales Auf und Ab, das beide Fanlager forderte.

TV Unterboihingen – TSV Notzingen 3:4
Notzingen erwischte den besseren Start und ging durch Felix Bosch früh in Führung. Unterboihingen fand über Liridon Sokoli (22.) zurück in die Partie, doch in Hälfte zwei übernahmen die Gäste wieder die Kontrolle: Uli Schuster (62.) und Luka Calusic (73.) trafen zur 1:3-Führung. Der TVU steckte nicht auf und verkürzte durch Jannik Vogel (75.), ehe Jannik Brüske in der 84. Minute wieder auf zwei Tore stellte. Der Treffer von Leon Luis Mascitto in der 89. Minute machte es zwar noch einmal spannend, doch Notzingen brachte den Auswärtssieg über die Zeit. Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen.

+++

+++

Kreisliga A2:

SGM Höllbach – TSV Harthausen 0:2
Die Gäste aus Harthausen taten sich lange schwer gegen gut organisierte Gastgeber, fanden aber mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel. Nach einer zähen ersten Halbzeit war es schließlich Marco Haas, der in der 57. Minute den Bann brach und das wichtige 0:1 erzielte. Höllbach stemmte sich danach gegen die drohende Niederlage, doch die Entschlossenheit des TSV zahlte sich erneut aus: Milan Sasa Milic sorgte in der 79. Minute für die Vorentscheidung. Harthausen überzeugte vor allem durch Geduld und Abgeklärtheit.

FC Kirchheim/Teck – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 3:2
Ein turbulenter Start prägte diese Partie. Bereits nach zwei Minuten brachte Nick Meier die Gäste überraschend in Führung. Kirchheim antwortete jedoch stark und drehte innerhalb von nur sechs Minuten das Spiel: Mohamed-Anes Ben Abdallah stellte in der 20. Minute auf 1:1, ehe David Malbasic mit einem Doppelschlag (23., 26.) die Partie komplett drehte. Nach dem Seitenwechsel blieb es intensiv. Tom Schlatter verkürzte in der 52. Minute auf 3:2, doch Kirchheim verteidigte mit Leidenschaft und rettete den Heimsieg über die Zeit. Ein Kampfspiel – mit dem etwas glücklicheren, aber sehr engagierten Sieger.

AC Catania Kirchheim – SGM Owen Unterlenningen 7:0
Eine herausragende Vorstellung des AC Catania, der die SGM Owen Unterlenningen von Beginn an dominierte. Francesco Latte eröffnete in der 21. Minute den Torreigen, gefolgt von einem eiskalt verwandelten Strafstoß durch Santiago Potenza (40.). Giuseppe Rendina legte nur zwei Minuten später nach, ehe der AC in der zweiten Hälfte endgültig ins Rollen kam. Gianluca D’Onofrio erhöhte auf 4:0, und dann begann die Santiago-Potenza-Show: Mit zwei weiteren Treffern (71., 73.) schraubte er das Ergebnis in die Höhe. Rendina setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt. Ein Sieg, der sowohl spielerisch als auch in der Effizienz kaum Wünsche offen ließ.

TV Neidlingen – FV 09 Nürtingen 4:2
Neidlingen startete furios in die Partie und führte nach nur 13 Minuten dank eines Doppelpacks von Nils Faustmann komfortabel mit 2:0. Der FV Nürtingen fand erst spät in die Begegnung und kam durch Eymen Gündogdu in der 65. Minute zum Anschluss. Doch Neidlingen zeigte eine sofortige Reaktion – erneut war es Faustmann, der in der 67. Minute seinen dritten Treffer erzielte und den alten Abstand wiederherstellte. Nürtingen blieb jedoch hartnäckig und verkürzte erneut durch Gündogdu (75.). In der Nachspielzeit machte Jonathan Birkenmaier mit dem 4:2 alles klar. Ein intensives und torreiches Duell, in dem vor allem Faustmann herausragte.

+++

+++

Kreisliga A3:

VfR Süßen – FTSV Kuchen 3:4
Ein Spiel, das in Sachen Dramatik kaum zu überbieten war. Der FTSV Kuchen erwischte den besseren Start und lag durch die Treffer von Felix Heller (23.) und Paul Sanwald (34.) früh komfortabel vorne. Doch Süßen brauchte nur wenige Minuten, um das Momentum zu drehen: Viktor Kqiraj (36.) und Matthias Riegert (39.) stellten noch vor der Pause auf 2:2. Nach dem Seitenwechsel ging Kuchen durch Fynn Kloß (52.) erneut in Führung, doch Luca Pantina egalisierte in der 67. Minute erneut. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Luis Mayer in der 89. Minute zu und sicherte den Gästen einen Last-Minute-Sieg – ein offener Schlagabtausch mit bitterem Ende für Süßen.

TSV Ottenbach – SSV Göppingen 1:3
Ottenbach begann stark und ging durch Fabrizio Di Liberto bereits nach zwölf Minuten in Führung. Doch der SSV Göppingen übernahm danach zunehmend das Kommando. Simon Bulaman glich in der 29. Minute aus, Daniel Moses drehte die Partie nach einer Stunde. Als Bulaman in der 71. Minute auf 1:3 stellte, schien das Spiel entschieden – bevor er später in der 83. Minute nach einem Platzverweis den Platz verlassen musste. Dennoch brachte Göppingen den Sieg clever über die Zeit.

TV Deggingen – SV Croatia 2012 Geislingen 3:2
Vor gut gefüllten Rängen begann das Spiel denkbar unglücklich für Deggingen, als ein Eigentor von Jan Grill bereits in der 2. Minute das 0:1 bedeutete. Doch die Gastgeber reagierten stark: Lukas Rehm stellte in der 12. Minute den Ausgleich her, und kurz vor der Pause gelang Julian Maurer in der Nachspielzeit (45.+4) die Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Maurer (67.) auf 3:1 und krönte seine starke Leistung. Geislingen kam durch Robert Kobas (77.) noch einmal heran, doch Deggingen verteidigte mit viel Herz und sicherte sich einen knappen Heimsieg.

SC Uhingen – SV Ebersbach/Fils II 1:2
Die Gäste legten früh vor, als Felix Kobelt in der 13. Minute zur Führung traf. Uhingen fand erst spät ins Spiel, doch Cherif Sekou gelang in der 66. Minute der Ausgleich. In einer intensiven Schlussphase nutzte Vincent Mangold seine Chance und besorgte in der 87. Minute das 1:2 – ein Treffer, der Ebersbach drei wichtige Punkte einbrachte.

TSGV Albershausen – 1. FC Rechberghausen 2:2
Ein über weite Strecken ausgeglichenes Duell mit vielen Wendungen. Rechberghausen nutzte seine Chancen zunächst konsequent: Luca Speer (15.) und Max Liam Boczek (65.) brachten die Gäste mit 0:2 in Führung. Doch Albershausen zeigte Moral: Niklas Hiller (73.) verkürzte, Sebastian Cardenas glich nur eine Minute später zum 2:2 aus. Die Schlussphase wurde hitzig, und in der 95. Minute musste Hendric Ziese mit Gelb-Rot vom Platz. Am ausgeglichenen Endstand änderte das jedoch nichts.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – KSG Eislingen 1:4
Eine ereignisreiche Partie, in der die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erstmals jubelten: Efkan Kirdar traf in der 45.+6 zur Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Samil Gün (48.), bevor Sandro Delic in der 75. Minute per Strafstoß auf 0:3 stellte. In einer hitzigen Begegnung sah Dario Biancorosso (53.) Gelb-Rot, später auch Sven Ullrich (72.) glatt Rot. Ioannis Makridis setzte in der 86. Minute das 0:4, ehe Jetmir Hajdari in der 90.+9 per Strafstoß Ergebniskosmetik betrieb. Ein intensives Match mit vielen Emotionen – allerdings mit klarer Rollenverteilung.

TV Altenstadt – TSV Wäschenbeuren 1:3
Die Gastgeber starteten gut und belohnten sich durch Lucas Außerlechner (30.) mit dem 1:0. Doch Wäschenbeuren kam nach der Pause stärker zurück: Amir Halavac sorgte in der 65. Minute für den Ausgleich, Lukas Fuchs drehte die Begegnung zehn Minuten später. Fabian Heckele entschied in der 90. Minute das Spiel endgültig. Eine Gelb-Rote Karte für Cedric Lemarquis (89.) passte zur aufgeheizten Schlussphase.

TSV Eschenbach – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:2
Eschenbach erwischte den besseren Start und ging durch Nick Meinhardt (23.) in Führung. Doch die Gäste steigerten sich im zweiten Durchgang deutlich. Benjamin Wolf traf in der 78. Minute zum Ausgleich, bevor Philipp Keller die Partie in der 88. Minute komplett drehte. Ein harter Schlag für Eschenbach, das lange stabil stand, am Ende aber dennoch mit leeren Händen dastand.

+++

+++

