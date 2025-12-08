TSV Deizisau gewinnt 5:4-Spektakel, AC Catania im 7:0-Torrausch

VfR Süßen – FTSV Kuchen 3:4
Ein Spiel, das in Sachen Dramatik kaum zu überbieten war. Der FTSV Kuchen erwischte den besseren Start und lag durch die Treffer von Felix Heller (23.) und Paul Sanwald (34.) früh komfortabel vorne. Doch Süßen brauchte nur wenige Minuten, um das Momentum zu drehen: Viktor Kqiraj (36.) und Matthias Riegert (39.) stellten noch vor der Pause auf 2:2. Nach dem Seitenwechsel ging Kuchen durch Fynn Kloß (52.) erneut in Führung, doch Luca Pantina egalisierte in der 67. Minute erneut. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Luis Mayer in der 89. Minute zu und sicherte den Gästen einen Last-Minute-Sieg – ein offener Schlagabtausch mit bitterem Ende für Süßen.
TSV Ottenbach – SSV Göppingen 1:3
Ottenbach begann stark und ging durch Fabrizio Di Liberto bereits nach zwölf Minuten in Führung. Doch der SSV Göppingen übernahm danach zunehmend das Kommando. Simon Bulaman glich in der 29. Minute aus, Daniel Moses drehte die Partie nach einer Stunde. Als Bulaman in der 71. Minute auf 1:3 stellte, schien das Spiel entschieden – bevor er später in der 83. Minute nach einem Platzverweis den Platz verlassen musste. Dennoch brachte Göppingen den Sieg clever über die Zeit.
TV Deggingen – SV Croatia 2012 Geislingen 3:2
Vor gut gefüllten Rängen begann das Spiel denkbar unglücklich für Deggingen, als ein Eigentor von Jan Grill bereits in der 2. Minute das 0:1 bedeutete. Doch die Gastgeber reagierten stark: Lukas Rehm stellte in der 12. Minute den Ausgleich her, und kurz vor der Pause gelang Julian Maurer in der Nachspielzeit (45.+4) die Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Maurer (67.) auf 3:1 und krönte seine starke Leistung. Geislingen kam durch Robert Kobas (77.) noch einmal heran, doch Deggingen verteidigte mit viel Herz und sicherte sich einen knappen Heimsieg.
SC Uhingen – SV Ebersbach/Fils II 1:2
Die Gäste legten früh vor, als Felix Kobelt in der 13. Minute zur Führung traf. Uhingen fand erst spät ins Spiel, doch Cherif Sekou gelang in der 66. Minute der Ausgleich. In einer intensiven Schlussphase nutzte Vincent Mangold seine Chance und besorgte in der 87. Minute das 1:2 – ein Treffer, der Ebersbach drei wichtige Punkte einbrachte.
TSGV Albershausen – 1. FC Rechberghausen 2:2
Ein über weite Strecken ausgeglichenes Duell mit vielen Wendungen. Rechberghausen nutzte seine Chancen zunächst konsequent: Luca Speer (15.) und Max Liam Boczek (65.) brachten die Gäste mit 0:2 in Führung. Doch Albershausen zeigte Moral: Niklas Hiller (73.) verkürzte, Sebastian Cardenas glich nur eine Minute später zum 2:2 aus. Die Schlussphase wurde hitzig, und in der 95. Minute musste Hendric Ziese mit Gelb-Rot vom Platz. Am ausgeglichenen Endstand änderte das jedoch nichts.
SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – KSG Eislingen 1:4
Eine ereignisreiche Partie, in der die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erstmals jubelten: Efkan Kirdar traf in der 45.+6 zur Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Samil Gün (48.), bevor Sandro Delic in der 75. Minute per Strafstoß auf 0:3 stellte. In einer hitzigen Begegnung sah Dario Biancorosso (53.) Gelb-Rot, später auch Sven Ullrich (72.) glatt Rot. Ioannis Makridis setzte in der 86. Minute das 0:4, ehe Jetmir Hajdari in der 90.+9 per Strafstoß Ergebniskosmetik betrieb. Ein intensives Match mit vielen Emotionen – allerdings mit klarer Rollenverteilung.
TV Altenstadt – TSV Wäschenbeuren 1:3
Die Gastgeber starteten gut und belohnten sich durch Lucas Außerlechner (30.) mit dem 1:0. Doch Wäschenbeuren kam nach der Pause stärker zurück: Amir Halavac sorgte in der 65. Minute für den Ausgleich, Lukas Fuchs drehte die Begegnung zehn Minuten später. Fabian Heckele entschied in der 90. Minute das Spiel endgültig. Eine Gelb-Rote Karte für Cedric Lemarquis (89.) passte zur aufgeheizten Schlussphase.
TSV Eschenbach – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:2
Eschenbach erwischte den besseren Start und ging durch Nick Meinhardt (23.) in Führung. Doch die Gäste steigerten sich im zweiten Durchgang deutlich. Benjamin Wolf traf in der 78. Minute zum Ausgleich, bevor Philipp Keller die Partie in der 88. Minute komplett drehte. Ein harter Schlag für Eschenbach, das lange stabil stand, am Ende aber dennoch mit leeren Händen dastand.