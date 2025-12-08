TSV Deizisau gewinnt 5:4-Spektakel, AC Catania im 7:0-Torrausch

FV Plochingen II – TSV Wernau 3:5

Ein torreiches Spektakel, in dem Plochingen zunächst wie der sichere Sieger wirkte. Markus Penzkofer brachte die Gastgeber mit zwei Treffern in der 24. und 30. Minute komfortabel in Führung. Doch kurz vor der Pause leitete Philipp Skala mit dem 2:1 den Umschwung ein. Wernau kam mit enormem Schwung aus der Kabine: Lemi Can Öztürk glich in der 48. Minute aus, Dennis Lang drehte das Spiel nur vier Minuten später. Spätestens als Dennis Blattner in der 72. Minute auf 2:4 erhöhte, war die Partie endgültig gekippt. Plochingen stemmte sich noch einmal gegen die Niederlage und verkürzte durch Sebastian Aubermann (80.), doch Maurice Bastasic sorgte in der 90. Minute für den endgültigen Knockout. Ein wildes Spiel, in dem Wernau unglaubliche Comeback-Qualitäten zeigte.

VfB Oberesslingen/Zell – SC Altbach 1:3

Altbach präsentierte sich von Beginn an abgeklärt und effizient. Umut Boylu brachte die Gäste früh in Front (11.), Ercem Salman legte in der 28. Minute nach. Als Hamed Jafari in der 58. Minute auf 0:3 stellte, schien das Spiel entschieden. Zwar kam der VfB durch Okan Turp in der 65. Minute zum Anschluss, doch für eine echte Wende reichte es nicht mehr. Altbach nahm die drei Punkte mit.

FV Spfr Neuhausen II – SG Eintracht Sirnau 2:1

Neuhausen legte eine starke erste Halbzeit hin: Jannik Majhen traf in der 38. Minute zur Führung, Luis Weckerle erhöhte nur zwei Minuten später. Sirnau steigerte sich im zweiten Durchgang und kam in der 79. Minute zum Anschlusstreffer. Doch Neuhausen verteidigte leidenschaftlich und rettete den Sieg über die Zeit.

TV Nellingen – TV Hochdorf 3:1

Ein Blitzstart entschied diese Partie: Luka Ivankovic traf bereits nach drei Minuten, und nur eine Minute später legte Dino Orlandini das 2:0 nach. Hochdorf kämpfte sich danach besser ins Spiel und verkürzte durch Mark Czech (35.). Doch Nellingen blieb insgesamt das stabilere Team und machte durch Blend Rusinovic in der 79. Minute alles klar.

TB Ruit – TSG Esslingen 2:5

Ruit hielt lange gut mit, doch die TSG Esslingen zeigte sich im Abschluss eiskalt. Lukas Lochner (20.) und Resul Tunc (36.) sorgten für eine komfortable Halbzeitführung. Nach dem Anschlusstreffer durch Lasse Kuhn (67.) drehte die TSG erneut auf: Enes Coskun traf doppelt (70., 73.), bevor Dirk Schimmele per Foulelfmeter auf 2:4 stellte. Den Schlusspunkt setzte erneut Tunc in der 84. Minute. Eine überzeugende Offensivleistung der Gäste.

TSV Deizisau – TSV Wendlingen 5:4

Was für ein Krimi vor 100 Zuschauern! Deizisau legte durch Alassane Braun (14.) vor, doch kurz vor der Pause glich Max Gall aus. Marian Hafner besorgte die erneute Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Wendlingen kam besser aus der Kabine und stellte durch Sory Sibide (57.) auf 2:2. Von da an entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch: Dimitrije Pantic traf zum 3:2, Colin Binder glich per Strafstoß aus, Eren Celiktas legte wieder für Deizisau vor, Max Cavallo egalisierte erneut – ehe Pantic in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer markierte. Ein emotionales Auf und Ab, das beide Fanlager forderte.

TV Unterboihingen – TSV Notzingen 3:4

Notzingen erwischte den besseren Start und ging durch Felix Bosch früh in Führung. Unterboihingen fand über Liridon Sokoli (22.) zurück in die Partie, doch in Hälfte zwei übernahmen die Gäste wieder die Kontrolle: Uli Schuster (62.) und Luka Calusic (73.) trafen zur 1:3-Führung. Der TVU steckte nicht auf und verkürzte durch Jannik Vogel (75.), ehe Jannik Brüske in der 84. Minute wieder auf zwei Tore stellte. Der Treffer von Leon Luis Mascitto in der 89. Minute machte es zwar noch einmal spannend, doch Notzingen brachte den Auswärtssieg über die Zeit. Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen.