TSV Crailsheim verliert Auswärtsspiel und den Anschluss nach oben

Bereits nach fünf Minuten jubelte der TSV Crailsheim, als Daniele Hüttle den Führungstreffer erzielte. Doch die Hausherren schüttelten sich von dem frühen Schock und drehten die Partie. Mit dem Heimdreier rutscht Rutesheim vorerst in der Tabelle nach oben, während der TSV Crailsheim den Anschluss zur oberen Tabellenregion verliert.

Der Tabellenführer FSV Waiblingen geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Weinstadt. Die Gastgeber sind in bestechender Form und haben bereits 30 Tore erzielt, während die SG Weinstadt mit einer stabilen Defensive aufwarten kann. Waiblingen will seine Tabellenführung weiter festigen, während Weinstadt auf einen Überraschungserfolg hofft.

