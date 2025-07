TSV Crailsheim: "In der Tabelle wieder weiter nach oben orientieren"

Enttäuschende Platzierung mit Erklärung

Die Saison 2024/2025 verlief für den TSV Crailsheim nicht nach Wunsch. "Mit dem siebten Platz sind wir nicht zufrieden", stellt Trainer Michael Gebhardt klar. Allerdings verweist er auf die außergewöhnlich hohe Zahl an Ausfällen: "Die Häufung von langfristigen und schweren Verletzungen hatten wir so noch nie." Trotz der schwierigen Umstände zeigte sich das Team charakterstark. "Die Mannschaft hat nie gejammert oder sich hinter Ausreden versteckt. Wir haben bis zum letzten Spieltag fokussiert gearbeitet." In der Rückrundentabelle erreichte Crailsheim immerhin Platz vier.