TSV Buchbach kassiert nach Trennung von Unterberger ein 1:8

Eine Niederlage zum Haare raufen. Der TSV Buchbach unterliegt dem 1. FC Nürnberg II mehr als deutlich. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die bislang deutlichste Schlappe hatte man im September 2022 beim 1:7 in Würzburg kassiert, jetzt also ein neuer Negativrekord und zudem die fünfte Niederlage in Folge. Trotzdem bleiben die Buchbacher mit 40 Punkten auf Rang elf und haben den Klassenerhalt seit geraumer Zeit in der Tasche.

„Glückwunsch an Nürnberg. Der Rest ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, das besprechen wir intern“, war Kevin Hingerl, der mit Johannes Klein als Interimscoach fungiert, bedient. 22 Gegentreffer hat man in den letzten fünf Spielen kassiert und dabei nur zwei Tore selbst erzielt. Da fehlt es an Qualität, wenn ein halbes Dutzend Stammspieler nicht dabei ist. Neben dem gesperrten Albano Gashi fehlten mit Hingerl selbst, Joe Wieselsberger und Daniel Muteba drei Spieler verletzt, zudem musste der erkrankte Rocco Tavra passen. Tobias Sztaf war nach seiner Kreuzbandverletzung zwar erstmals wieder im Kader, dürfte aber erst am Freitag beim letzten Heimspiel gegen Aschaffenburg eine Mini-Option sein.

Buchbach kassiert erstes Gegentor keine zehn Minuten nach Anpfiff

Schon in der 7. Minute netzte Justin von der Hitz, regelmäßig im Profikader von Miro Klose, nach einem Abspielfehler zum ersten Mal ein. Dabei machte es Buchbach anfangs noch ordentlich, versuchte hoch anzugreifen, hatte dann aber bei weiten Bällen hinter die Kette nicht die nötige Absicherung und auch nicht die Qualität, um die nächsten Treffer zu verhindern. Und so war es Tino Kusanovic, der nach einem gewonnenen Laufduell mit etwas Glück den zweiten Treffer nachlegte (22.). Auch dem dritten Treffer durch von der Hitz ging ein langer Vertikalschlag voraus, die Buchbacher Defensive war erneut zu zögerlich, sodass der Nürnberger nach einer simplen Körpertäuschung mit dem linken Schlappen vollendete (31.). Einen kleinen Lichtblick gab es in der 34. Minute, als Routinier Benedikt Kirsch die Kugel versprang und sich Josue M’bila aus 14 Metern mit seinem Premieren-Treffer für die Buchbacher bedankte.

Nach der Pause wurde es einseitiger, die Jungprofis aus Nürnberg spielten sich in einen kleinen Rausch und erhöhten in der 47. Minute mit einem abgefälschten Schuss von Ayoub Chaikhoun auf 4:1. Uche Obiogumu (66.), Fabian Menig (71.), Ben Hagmeyer (76.) und Joel Skowronek (82.) besorgten den Rest. Nürnberg kann bereits am Wochenende den Titel feiern. „Es geht für uns um die Ehre“, sagt Hingerl nach dem Debakel und erhofft sich am Freitag gegen Aschaffenburg eine Mannschaft, die ein ganz anderes Gesicht zeigen wird.