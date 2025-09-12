TSV Buchbach kassiert Last-Minute-Ausgleich bei starkem Aufsteiger FC Memmingen

Der TSV Buchbach musste sich am 8. Spieltag der Regionalliga Bayern beim FC Memmingen mit einem Punkt zufriedengeben. Wir haben den Ticker zum Mitlesen.

Buchbach – Für den TSV Buchbach steht am Freitagabend zum Auftakt des achten Spieltags der Regionalliga Bayern eine schwere Auswärtsfahrt an: Denn der FC Memmingen gehört bislang zu den größten Überraschungsteams in dieser Saison. Der FCM steht nach sieben absolvierten Spieltagen als Aufsteiger auf einem sehr starken siebten Tabellenrang. Dabei hatten die Allgäuer vor allem zu Hause bislang ein sehr herausforderndes Auftaktprogramm.

Aufsteiger FC Memmingen zeigt sich in sehr starker Form

So ging es für die Memminger vor heimischen Publikum bislang gegen den aktuellen Tabellenzweiten, den 1. FC Nürnberg II, den FC Bayern II sowie im Derby gegen den FV Illertissen. Mit dem Duell gegen den TSV Buchbach wartet nun das vierte „Topspiel“ im eigenen Stadion in Folge auf die Memminger.

Vor der Mannschaft aus dem Allgäu müssen die Gäste aus Oberbayern definitiv gewarnt sein. Das zeigt nicht nur der Blick auf die Tabelle. Schließlich musste der starke Aufsteiger sich in den vergangenen vier Spielen einzig den Münchnern, die als einer der absoluten Aufstiegsfavoriten gelten, geschlagen geben.

TSV Buchbach liegt hinter FC Memmingen in der Tabelle

Mit 13 Punkten sowie einem positiven Torverhältnis von vier mehr geschossenen Toren aus den ersten sieben Partien steht Memmingen sogar vor Buchbach. Die beiden punktgleichen Teams gehören mit jeweils 13 geschossenen Toren zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Der TSV hat allerdings bislang zwei Tore mehr kassiert und liegt damit in der Tabelle direkt hinter den Hausherren.

Das Team von Trainer Aleksandro Petrovic reist jedoch durchaus mit Selbstvertrauen ins benachbarte Allgäu. Denn der letztjährige Vizemeister durfte am vergangenen Wochenende einen Derbysieg gegen den SV Wacker Burghausen bejubeln. Der Chefcoach kann zudem auch wieder auf den zuletzt gesperrten Benedikt Orth sowie die wieder genesenen Nerman Mackic und Alexander Mehring bauen, ebenso wie auf die späten Neuverpflichtungen Florian Rauh, Romeo Ivelj, Erwin Ndombe und Josue M’bila.

Wer das Duell der Tabellennachbarn für sich entscheiden kann, zeigt sich am Freitagabend. Wir berichten von der Partie ab 19 Uhr ausführlich im Live Ticker. (Alexander Nikel)