TSV Brunsbrock rüstet weiter auf: Zwei weitere Verstärkungen kommen

Der TSV Brunsbrock hat sich in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West nach dem Aufstieg stark etabliert und überwintert auf dem vierten Tabellenplatz. Um die gute Ausgangsposition zu untermauern, nutzten die Verantwortlichen die Winterpause für gezielte personelle Verstärkungen.

Hanna Müller kommt vom TSV Achim

Nach der bereits vermeldeten Verpflichtung von Gina Bergerhausen stellte der Verein mit Hanna Müller den nächsten Neuzugang vor. Die Spielerin wechselt vom TSV Achim zum TSV und soll dem Spiel zusätzliche Dynamik verleihen. „Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht, einem Verein, wo ich sehe, dass ich mich persönlich und fußballerisch weiterentwickeln kann“, erklärte Müller. Besonders überzeugt hätten sie der Mix aus Spaß, Leistung und Disziplin sowie der offene Umgang innerhalb der Mannschaft.

TSV-Trainer Lennart Gerken sieht in ihr eine flexible Option. „Mit Hanna haben wir eine sehr fußballverrückte Spielerin bekommen, die sehr gut zu uns passt“, sagte der Coach. Geplant ist ihr Einsatz sowohl auf der linken Abwehrseite als auch auf dem Flügel.