TSV Brunsbrock verpflichtet Gina Bergerhausen vom TSV Achim

Der TSV Brunsbrock hat zur Winterpause Verstärkung für das zentrale Mittelfeld geholt. Vom TSV Achim wechselt Gina Bergerhausen zum Tabellenvierten der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West. Die 19-Jährige soll künftig auf der 6er- oder 8er-Position zum Einsatz kommen.

Trainer Lennart Gerken zeigte sich sehr zufrieden mit dem Neuzugang. „Mit Gina verpflichten wir eine top Fußballerin. Zweikampfstark, technisch super ausgebildet und mit dem richtigen Ehrgeiz, um mit uns gemeinsam Großes zu erreichen. Sie wird uns richtig gut tun“, sagte er.

Auch Bergerhausen blickt ihrer neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen. „Ich spiele schon seit Jahren mit Herz und Begeisterung Fußball – genau das, was diese Mannschaft ausmacht. Der Zusammenhalt, die Energie und der Teamgeist haben mich sofort überzeugt“, erklärte sie. „Ich wurde super herzlich aufgenommen und habe mich direkt wohlgefühlt. Man merkt sofort, dass hier jede füreinander kämpft und gemeinsam wachsen will.“