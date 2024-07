TSV Boisheim: Das bringt der 3. AUTO Hus-Cup

Wenn am kommenden Wochenende in Berlin der neue Europameister gekürt wird, gibt es auch auf dem Sportplatz des TSV Boisheim wieder Fußball pur. Denn vom 12. bis 14. Juli wird bereits zum dritten Mal der AUTO HUS CUP auf der Anlage des A-Liga-Aufsteigers ausgespielt - und diesmal gibt es anlässlich des Turniers noch ein ganz besonderes Highlight. Denn am Samstag ist die Weisweiler Elf von Borussia Mönchengladbach zu Gast.

"Die Weisweiler Elf wird ab 14.30 Uhr gegen eine TSV-Legenden-Mannschaft spielen. Das wird ein besonders Highlight für uns. Angeführt wird das Aufgebot von Karlheinz Pflipsen", verrät Boisheims Coach Klaus Ernst - und der gebürtige Mönchengladbacher ist ja längst nicht der einige Spieler aus der Pokalsiegermannschaft von 1995, der in der Traditionsauswahl kickt. Mittlerweile sind aber auch viele Spieler dazugestoßen, deren letztes Bundesligaspiel noch längst nicht so weit zurückliegt. Für die Boisheimer werden unter anderem Almir Husejnovic, Jan Ballis und Marcel Otto auflaufen.

Zudem bieten wir auch einen Livestream über den YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein an.

Vier A-Ligisten im Turnier am Start

Doch auch das eigentliche Turnier hat sportlich eine ganze Menge zu bieten. So tritt der Gastgeber und Titelverteidiger in Gruppe A gemeinsam mit dem künftigen Ligarivalen Rhenania Hinsbeck und dem B-Ligisten BSV Leutherheide an, in Gruppe B sind mit dem ASV Süchteln II und dem TSV Kaldenkirchen ebenfalls zwei A-Ligisten am Start, auch hier kommt mit SuS Schaag ein B-Ligist hinzu. Die Vorrundenspiele der Gruppe A stehen am Freitag, 12. Juli auf dem Plan, die Partien der Gruppe B dann nach dem Spiel der Weisweiler-Elf am Samstag.

Am Sonntag gibt es dann ab 15 Uhr das Spiel um Platz drei und ab 18 Uhr dann das Finale. Doch schon zuvor, ab 12.30 tritt die Zweitvertretung der Boisheimer zu einem Freundschaftsspiel gegen die SG Dülken an. Auch ansonsten hat der Verein natürlich das Rahmenprogramm nicht außer Acht gelassen. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr eine Cocktailbar, nach dem letzten Samstags-Spiel wird eine Players Party stattfinden - und natürlich gibt es eine große Verlosung mit der Chance auf den Gewinn eines PKW des Hauptsponsors AUTO HUS Nettetal. Ermittelt wird der Sieger über ein Shoot Out am Sonntag vor dem Endspiel, die glücklichen Losgewinner haben die Chance, mit einem Treffer durch die geöffnete Seitenscheibe dieses Auto zu gewinnen. Weitere tolle Preise gibt es natürlich auch. Grillgut und Getränke gibt es selbstredend durchgängig.

Tickets für das Event sind im Vorverkauf erhältlich, und zwar bei Auto Hus Nettetal, Immobilien Thielmann und im Reisebüro am Cap Horn Dülken.