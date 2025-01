TSV Blaustein: "Gesehen, wie weit wir von der Spitze entfernt sind"

Benjamin Huber, Trainer des TSV Blaustein, spricht über die Herausforderungen seiner ersten Saison, Verletzungsprobleme und den Weg aus dem Tabellenkeller. Trotz zahlreicher Rückschläge sieht er positive Entwicklungen in der Mannschaft und betont die Bedeutung des Teamgeists.

Der 39-Jährige, der in der Vergangenheit als Spieler für den FC Heidenheim, die Stuttgarter Kickers, den SSV Ulm und Normannia Gmünd aktiv war, ist dennoch optimistisch: „Ich denke, dass wir punktetechnisch im Soll sind, wenn wir unser Nachholspiel gegen Asselfingen gewinnen.“

Mit nur 16 Punkten aus 14 Spielen rangiert der TSV Blaustein in der Bezirksliga Donau/Iller aktuell auf Platz 10 der Tabelle und steckt mitten im Abstiegskampf. Für Trainer Benjamin Huber, der seit dieser Saison das Ruder übernommen hat, ist die Situation einfach, aber herausfordernd spannend.

Die Saison begann mit einem personellen Umbruch. „Wir haben vor der Runde viele Leistungsträger verloren, darunter altgediente Spieler wie Otto“ erklärt Huber. Um die Lücken zu schließen, setzte das Trainerteam auf eine neue Spielweise: „Im Vergleich zum letzten Jahr versuchen wir, weiter vorne anzugreifen und durch hohe Ballgewinne Chancen zu kreieren. Damals wurde noch hauptsächlich in der eigenen Hälfte verteidigt.“

Doch die Umstellung wurde durch Verletzungsprobleme erschwert. „Wir haben in der ganzen Saison nie mit der gleichen Formation gespielt und konnten uns daher nie richtig einspielen. Viele Spieler, die letztes Jahr noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kamen, mussten einspringen,“ so Huber weiter.