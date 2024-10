TSV Bemerode vor schwerer Auswärtsaufgabe in Burgdorf

Der TSV Bemerode steht vor einer schwierigen Auswärtspartie gegen den TSV Burgdorf, der zu den spielstärksten Teams der Liga gehört. Trainer Ramy Hundt sieht den Gegner in der Favoritenrolle, möchte aber aktiv ins Spielgeschehen eingreifen und ist optimistisch, Chancen zu kreieren.

Vor dem Duell gegen den Tabellenfünften TSV Burgdorf zeigt sich Bemerodes Trainer Ramy Hundt respektvoll, aber auch kämpferisch. „Auf uns wartet mit Burgdorf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, die nicht zu Unrecht da oben mitspielt“, betonte Hundt vor dem Spiel am Sonntag. Besonders hob er die Offensivstärke des Gegners hervor: „Mit Köhler haben sie einen der Top drei Stürmer der Liga in ihren Reihen.“ Burgdorf hatte zuletzt gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren eine starke Leistung abgeliefert und insbesondere in der ersten halben Stunde spielerisch überzeugt.