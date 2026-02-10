TSV Barsinghausen stellt neues Trainerduo für die Saison 2026/27 vor

Der TSV Barsinghausen hat Klarheit auf der Trainerbank geschaffen und die Nachfolge für die kommende Spielzeit geregelt. Nachdem der Landesligist zuletzt angekündigt hatte, die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Trainerduo Toni Pagano und Ricardo Díaz García zum Saisonende zu beenden, einigten sich die Verantwortlichen mit Pascal Herting und Samet Yildirim auf eine gemeinsame Lösung für die sportliche Leitung ab Sommer. Dies gab der TSV auf seine Webseite bekannt.
Beide Trainer verbindet eine gemeinsame Vergangenheit beim TSV Barsinghausen. In den Gesprächen während der Winterpause zeigte sich schnell, dass Herting und Yildirim fachlich wie menschlich gut zueinander passen und ähnliche Vorstellungen von der sportlichen Ausrichtung verfolgen.
Pascal Herting blickt mit großer Motivation auf die neue Aufgabe. Der 34-Jährige hatte nach drei erfolgreichen Jahren bei der Reserve des 1. FC Germania Egestorf Langreder im Sommer 2025 eine Pause eingelegt. Nun übernimmt er gemeinsam mit Yildirim Verantwortung beim Landesligisten. „Ich freue mich sehr, die Verantwortung gemeinsam mit Samet für die Mannschaft zu übernehmen. Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt gehen und uns in der Landesliga weiter etablieren. Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen Teamgeist, kontinuierliche Weiterentwicklung und attraktiver Fußball. Mit viel Leidenschaft wollen wir gemeinsam als Team erfolgreich sein“, erklärte Herting auf der Vereinswebseite.
Durch seine frühere Zeit als Spieler des TSV sowie seine Tätigkeit bei der Jugendspielgemeinschaft Basche United ist Herting mit den Strukturen des Vereins bestens vertraut. Spartenleiter Tim Sahling rechnet deshalb mit einer kurzen Eingewöhnungsphase. „Mit Pascal bekommen wir einen motivierten und zielstrebigen Trainer, der unsere junge Mannschaft in den nächsten Jahren weiterentwickeln und weitere Potenziale wecken kann. Zudem kennt er den Verein bereits und durch seine Zeit bei Germania hat er mit vielen jungen Spielern gearbeitet. Er passt also hervorragend ins Profil,“ so Sahling auf der Vereinswebseite.
Samet Yildirim: Aktuell noch Co-Trainer
An Hertings Seite arbeitet künftig Samet Yildirim, der aktuell noch als Co-Trainer der ersten Herren tätig ist. Sahling hob besonders dessen Einsatz hervor. „Bei Samet schätzen wir insbesondere sein hohes Engagement und seinen große Leidenschaft, mit der er seine Arbeit ausführt. Zudem hat er in seinem ersten halben Jahr durch seine akribische Arbeit bewiesen, dass er bei der Mannschaft extrem gut ankommt.“ Yildirim selbst sieht seine Rolle klar definiert. Der neue Trainer auf der Vereinswebseite: „Meine Aufgabe wird es sein mit Pascal Herting eine gute Zusammenarbeit zu leisten. Wir wollen unsere junge Mannschaft in allen Bereichen weiterentwickeln, dafür ist es wichtig, dass wir einen Plan haben wie wir Fußball spielen wollen, sowohl mit dem Ball als auch ohne Ball. Folgend ist es unsere meine Aufgabe die Mannschaft an der Taktiktafel und in den Trainingseinheiten optimal vorzubereiten.“
Unterstützt wird das neue Trainerteam weiterhin von Fitness und Athletik Trainer Dieter „Opi“ Opolka sowie Torwart Trainer Timo Kroß, die dem Verein erhalten bleiben.
Bis zum Sommer genießt jedoch Cheftrainer Toni Pagano weiterhin das volle Vertrauen der Verantwortlichen, nachdem Ricardo Díaz García in der Winterpause zum TuS Jahn Lindhorst gewechselt ist. Der TSV blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Zu den bisherigen 24 Punkten sollen noch möglichst viele dazu kommen, damit im Sommer 2026 der Klassenerhalt gefeiert werden kann. Anschließend soll mit Saisonbeginn 2026/27 unter dem neuen Trainerteam ein weiteres erfolgreiches Kapitel geschrieben werden!“