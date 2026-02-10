TSV Barsinghausen stellt neues Trainerduo für die Saison 2026/27 vor Pascal Herting und Samet Yildirim übernehmen ab Sommer die sportliche Verantwortung beim Landesligisten. von SN · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Sigel

Der TSV Barsinghausen hat Klarheit auf der Trainerbank geschaffen und die Nachfolge für die kommende Spielzeit geregelt. Nachdem der Landesligist zuletzt angekündigt hatte, die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Trainerduo Toni Pagano und Ricardo Díaz García zum Saisonende zu beenden, einigten sich die Verantwortlichen mit Pascal Herting und Samet Yildirim auf eine gemeinsame Lösung für die sportliche Leitung ab Sommer. Dies gab der TSV auf seine Webseite bekannt.

Beide Trainer verbindet eine gemeinsame Vergangenheit beim TSV Barsinghausen. In den Gesprächen während der Winterpause zeigte sich schnell, dass Herting und Yildirim fachlich wie menschlich gut zueinander passen und ähnliche Vorstellungen von der sportlichen Ausrichtung verfolgen. Pascal Herting blickt mit großer Motivation auf die neue Aufgabe. Der 34-Jährige hatte nach drei erfolgreichen Jahren bei der Reserve des 1. FC Germania Egestorf Langreder im Sommer 2025 eine Pause eingelegt. Nun übernimmt er gemeinsam mit Yildirim Verantwortung beim Landesligisten. „Ich freue mich sehr, die Verantwortung gemeinsam mit Samet für die Mannschaft zu übernehmen. Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt gehen und uns in der Landesliga weiter etablieren. Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen Teamgeist, kontinuierliche Weiterentwicklung und attraktiver Fußball. Mit viel Leidenschaft wollen wir gemeinsam als Team erfolgreich sein“, erklärte Herting auf der Vereinswebseite.

Durch seine frühere Zeit als Spieler des TSV sowie seine Tätigkeit bei der Jugendspielgemeinschaft Basche United ist Herting mit den Strukturen des Vereins bestens vertraut. Spartenleiter Tim Sahling rechnet deshalb mit einer kurzen Eingewöhnungsphase. „Mit Pascal bekommen wir einen motivierten und zielstrebigen Trainer, der unsere junge Mannschaft in den nächsten Jahren weiterentwickeln und weitere Potenziale wecken kann. Zudem kennt er den Verein bereits und durch seine Zeit bei Germania hat er mit vielen jungen Spielern gearbeitet. Er passt also hervorragend ins Profil,“ so Sahling auf der Vereinswebseite. Samet Yildirim: Aktuell noch Co-Trainer