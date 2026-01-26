TuS Jahn Lindhorst setzt auf Erfahrung an der Seitenlinie

Der TuS Jahn Lindhorst stellt zur Saison 2025/26 die sportlichen Weichen neu: Ricardo Díaz Garcia übernimmt die Verantwortung als Cheftrainer des Bezirksligisten. Mit der Verpflichtung des erfahrenen Fußballfachmanns setzt der Verein bewusst auf Kontinuität, Fachkompetenz und einen langfristig angelegten Entwicklungsansatz.

Langjährige Arbeit in Barsinghausen und Springe

Ricardo Díaz Garcia bringt umfassende Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. Zuletzt war er mehr als fünf Jahre für den TSV Barsinghausen tätig, wo er kontinuierlich am sportlichen Aufbau arbeitete. Zuvor prägte er über einen Zeitraum von sechs Jahren die sportliche Entwicklung des FC Springe. Beide Stationen stehen für nachhaltige Trainerarbeit, strukturelles Denken und einen klaren Fokus auf Weiterentwicklung.

Mit Díaz Garcia gewinnt der TuS Jahn Lindhorst einen Trainer, der nicht nur kurzfristige Ergebnisse in den Blick nimmt. Sein Ansatz zielt gleichermaßen auf die Entwicklung der Mannschaft wie auf die stetige Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. Der Verein verbindet mit der Personalentscheidung die Erwartung, sportliche Stabilität zu schaffen und zugleich neue Impulse für die Zukunft zu setzen.