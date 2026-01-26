TuS Jahn Lindhorst setzt auf Erfahrung an der Seitenlinie

Der TuS Jahn Lindhorst stellt zur Saison 2025/26 die sportlichen Weichen neu: Ricardo Díaz Garcia übernimmt die Verantwortung als Cheftrainer des Bezirksligisten. Mit der Verpflichtung des erfahrenen Fußballfachmanns setzt der Verein bewusst auf Kontinuität, Fachkompetenz und einen langfristig angelegten Entwicklungsansatz.
Ricardo Díaz Garcia bringt umfassende Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. Zuletzt war er mehr als fünf Jahre für den TSV Barsinghausen tätig, wo er kontinuierlich am sportlichen Aufbau arbeitete. Zuvor prägte er über einen Zeitraum von sechs Jahren die sportliche Entwicklung des FC Springe. Beide Stationen stehen für nachhaltige Trainerarbeit, strukturelles Denken und einen klaren Fokus auf Weiterentwicklung.
Mit Díaz Garcia gewinnt der TuS Jahn Lindhorst einen Trainer, der nicht nur kurzfristige Ergebnisse in den Blick nimmt. Sein Ansatz zielt gleichermaßen auf die Entwicklung der Mannschaft wie auf die stetige Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. Der Verein verbindet mit der Personalentscheidung die Erwartung, sportliche Stabilität zu schaffen und zugleich neue Impulse für die Zukunft zu setzen.
In der Bezirksliga Hannover Staffel 3 wartet auf den TuS Jahn Lindhorst eine anspruchsvolle Spielzeit. Mit Ricardo Díaz Garcia an der Seitenlinie soll der eingeschlagene Weg gefestigt und sportlich weiter ausgebaut werden. Die Verantwortlichen setzen dabei auf Erfahrung, klare Strukturen und einen langfristigen Blick über die kommende Saison hinaus.