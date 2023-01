TSV Aindling verlängert mit Trainern Adrianowytsch und seine Assistenten bleiben auch in der Saison 2023/24 am Schüsselhauser Kreuz



„Wir sind mit der Mannschaft zufrieden, wir sind mit den Trainern zufrieden“, begründet Josef Kigle diese Kontinuität. Weiter betont der Vorstand Spielbetrieb: „Es ist Ruhe eingekehrt.“ Was ebenfalls ein Verdienst der Trainer sei. Dass es am Schüsselhauser Kreuz in diesen Monaten so gut läuft, das war nicht unbedingt so erwartet worden, denn vor dem Start in diese Runde gab es personelle Veränderungen im Kader, die eher Skeptikern Argumente lieferten. Simon Knauer verabschiedete sich als Spielertrainer zur DJK Stotzard und Patrick Modes nannte persönliche Gründe für seinen Abgang. Damit verlor die Mannschaft zwei Kicker, die über Jahre hinweg nicht zuletzt in fußballerischer Hinsicht Akzente setzten.

Dass gleichwohl von einem Leistungstief nicht die Rede sein kann, dafür nennt Kigle zwei Argumente: „Wir haben gute Jungs gekriegt. Und es ist auch die Arbeit der Trainer.“ Dabei war der Saisonstart geprägt von vielen Verletzten: „Drei von der zweiten Mannschaft saßen auf der Bank, die hatten erst eine Woche zuvor mit dem Training begonnen.“ Diese Engpässe sollten der Vergangenheit angehören, sodass man sich durchaus Hoffnungen machen darf in Richtung Landesliga. Günzburg liegt mit einem Punkt Vorsprung ganz vorne, Aindling folgt auf Rang zwei mit einem beträchtlichen Abstand zu den Verfolgern.

Aindlinger wollen noch einen Neuen verpflichten