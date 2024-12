TSV 1865 Dachau: Kaufering gehört in die Kategorie „machbar“

Zum letzten Heimspiel des Jahres 2024 empfängt der Fußball-Landesligist TSV 1865 Dachau an diesem Samstag im Solarland-Bayern-Stadion an der Jahnstraße den VfL-Kaufering. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Laut Planung des Bayerischen Fußballverbandes ist es das vorletzte Punktspiel für die Dachauer. Geplant ist, das vor einer Woche ausgefallene Spiel in Gundelfingen noch am 7. Dezember nachzuholen. Wie 1865-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann mitteilt, sei man jedoch mit Gundelfingen in Gesprächen, das Spiel erst im März 2025 auszutragen. Entschieden werde erst in den nächsten Tagen.

Mit Kaufering gastiert eine Mannschaft aus dem Keller der Landesliga Südwest in Dachau. Im Moment steht die Mannschaft mit 17 Punkten auf Platz 15. Das Hinspiel hatten die Dachauer noch locker 4:1 gewonnen – gegen damals allerdings schwache Kauferinger.