TSV 1860 strotzt Nürnberg ein Remis ab – Unterhaching äußert sich zu Vollath

Jesper Verlaat und Marco Hiller starteten gegen Nürnberg sind beim TSV 1860 wohl auch in der neuen Saison gesetzt. – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der TSV 1860 München bereitet sich auf die 3. Liga vor. Gegen den 1. FC Nürnberg gelang ein Remis. An einem Transfer arbeiten die Löwen weiter.

13. Juli 2024, 18:13 Uhr: Der TSV 1860 hat seine gute Form in der Vorbereitung bestätigt. Gegen den 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga gelang der Mannschaft von Argirios Giannikis ein Remis. Die Kapitänsbinde trug nach der jüngsten Debatte erneut Jesper Verlaat. In Roth erwischten die Löwen einen Start nach Maß: Neuzugang Patrick Hobsch traf in der siebten Spielminute nach Vorarbeit von Morris Schröter zur frühen Führung. In der Folge übernahmen die Clubberer und vergaben mehrere Hochkaräter. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Stefanos Tzimas, der einen Elfmeter am Tor vorbeischoss. Vorausgegangen war ein Foul von Tim Danhof an Danilo Soares. Besser aus Sicht des 1. FC Nürnberg machte es nach der Pause Lukas Schleimer: Der 24-Jährige nutzte einen Fehler von 1860-Verteidiger Florian Bähr zum Ausgleich. Das 1:1 war zugleich der Endstand der Partie.

Alle Löwen kamen gegen den 1. FC Nürnberg zum Einsatz –bis auf die zwei jungen Ersatzkeeper Miran Qela und Erion Avdija. Auf der Torhüter-Position planen die Löwen weiter einen Transfer. Interesse besteht an Unterhachings Keeper René Vollath. Marc Unterberger äußerte sich am Freitag zu den Transfergerüchten um seinen Torhüter. TSV 1860 Aufstellung – 1. Halbzeit: 1 Hiller (Tor) – 2 Danhof, 4 Verlaat, 16 Reinthaler, 28 Bähr – 5 Jacobsen, 37 Frey – 17 Schröter, 7 Guttau – 10 Schubert, 34 Hobsch. TSV 1860 Aufstellung, 2. Halbzeit: 1 Hiller (Tor) – 20 Reich, 24 Schifferl, 16 Reinthaler (74., 25 Dulic), 21 Kwadwo – 32 Bangerter, 18 Kloss – 27 Ott (74., 39 Muteba), 8 Philipp, 36 Deniz – 30 Wolfram.

Am Sonntag trifft der TSV 1860 auf den Bayernligisten Schalding-Heining. Anstoß ist um 16 Uhr. (Hier gehts zum Live-Ticker) Letzte Tickets für 1860-Test – Duell gegen den 1. FC Nürnberg ausverkauft 12. Juli 2024, 22:25 Uhr: Die Löwen testen am Wochenende gleich zweimal. Am Samstag trifft der TSV 1860 München auf den von Weltmeister Miroslav Klose trainierten 1. FC Nürnberg. Im Vorfeld warnte Klose auf der Vereinshomepage vor den Löwen, da seine Mannschaft erst seit drei Wochen in der Vorbereitung ist: „Die Gegner werden immer stärker und wir sind noch nicht bei 100 Prozent Intensität.“ Einen Tag darauf trifft 1860 auf Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining. Während das Spiel gegen den Club bereits ausverkauft ist, gibt es am Reuthinger Weg in Passau noch Karten. „Das Wetter soll gut werden. Wir rechnen mit 2.000 plus x Zuschauern“, sagte Schaldings Fußballchef Markus Clemens zu FuPa. „Grundsätzlich sind wir zufrieden mit Jesper Verlaat, aber eine neue Mannschaftsstruktur bringt neue Dynamiken hervor.“ Argirios Giannikis denkt bei 1860 München über einen Kapitänswechsel nach. Schaldings Trainer, Stefan Köck, hat trotz des freundschaftlichen Test eine klare Botschaft an die Mannschaft: „Wir wollen uns sauber präsentieren und auch den ein oder anderen Umschaltmoment kreieren. Das möchte ich schon auch von meiner Mannschaft sehen.“

Bleibt er Kapitän beim TSV 1860 München? Jesper Verlaat übernahm das Amt von Stefan Lex. – Foto: IMAGO/Mladen Lackovic

Nach den starken Auftritten in der Vorbereitung im Trainingslager wollen die Löwen nachlegen. Gespannt dürften die Fans darauf blicken, wer die Mannschaft als Kapitän auf den Rasen führt. Giannikis ließ offen, wer in der kommenden Saison die Binde trägt. „Ich werde alle Eindrücke auf mich wirken lassen, und dann entscheide ich, ob der Kapitän gewählt wird oder ich ihn bestimme. Ich habe beides schon gemacht“, sagte 1860-Coach Argirios Giannikis. „Grundsätzlich sind wir zufrieden mit Jesper Verlaat, aber eine neue Mannschaftsstruktur bringt neue Dynamiken hervor, und dann müssen wir schauen, ob das auch weiterhin so passt.“ Update vom 12. Juli 2024, 15:50 Uhr: Am 2. August starten die Löwen in die neue Saison. Während sich alle auf das Auftaktspiel gegen den 1. FC Saarbrücken freuen, tut sich bei den Löwen auch abseits des Rasens einiges. Am Donnerstag meldete sich das Bündnis Zukunft 1860 zurück und stellte klar, dass es seine Arbeit fortsetzen möchte. Auf der Mitgliederversammlung im Juni hatte das Bündnis gegen den e.V.-Präsidenten Robert Reisinger eine Niederlage hinnehmen müssen. „Wir sind nach wie vor sehr dankbar über den Zuspruch und die viele Unterstützung, die wir von einem großen Teil der Mitglieder bekommen haben. Wir respektieren die demokratische Entscheidung und wünschen den gewählten Amtsträgern viel Erfolg bei ihrer Arbeit“, heißt es in einem vom Bündnis veröffentlichten Statement. „Dennoch wollen wir unsere inhaltliche Arbeit fortsetzen und die Idee des „Think Tank“ weiterverfolgen, um sinnvolle Beiträge zum Wohle des Vereins zu leisten.“

Warten auf das Ende der Auszählung: Das „Bündnis Zukunft“-Trio Klaus Ruhdorfer, Martin Gräfer und Klaus Lutz (v.l.). – Foto: Stefan Matzke

„Respektieren die demokratische Entscheidung“: Bündnis Zukunft 1860 macht weiter „Für Gespräche und Unterstützung stehen wir jederzeit bereit. Es liegt nun an den handelnden Personen, zeitnah erste Schritte zu unternehmen, um die bestehenden Gräben zu überwinden und Lösungsansätze für eine sportlich und finanziell erfolgreiche Zukunft der KGaA, aber auch des e.V. zu entwickeln“, heißt es weiter. Direkt am Anschluss an die Mitgliederversammlung waren bereits beide Parteien um Versöhnung bemüht. Im Anschluss an die Wahlniederlage blieb zunächst offen, ob und mit welchem Personal das Bündnis in Zukunft weiterarbeiten möchte. Erstmeldung vom 10. Juli 2024: München – Der Saisonauftakt in der 3. Liga steht unmittelbar bevor. Noch bleibt den Vereinen etwas Zeit, sich auf dem Transfermarkt umzusehen. Der TSV 1860 hat bereits neun Neuzugänge vorgestellt. Ursprünglich plante Christian Werner zwei weitere Spieler nach München zu holen, doch inzwischen hat wohl ein Umdenken stattgefunden.

Moritz Bangerter und Tim Kloss zeigten bereits in der letzten Saison ihre Klasse in der 3. Liga. – Foto: Imago/Sven Simon; Imago/Ulrich Wagner