TSV 1860: Neues Impulsiv-Trio für zahme Löwen

Patrick Glöckner heißt also der Mann, der die kriselnden Löwen vor dem Totalabsturz in den Amateurfußball bewahren soll. Eine „schwierige Aufgabe“, wie der 48-Jährige direkt bei seiner ersten Pressekonferenz am Dienstag feststellte. Bezieht man sich einmal nur auf den sportlichen Bereich beim TSV 1860 und klammert die zahlreichen Nebenkriegsschauplätze aus, muss es Glöckner vor allem gelingen, dem Team wieder Emotionen einzuimpfen.

Neben den vielen deutlichen Pleiten zuletzt kam nämlich erschwerend dazu, dass die Fans immer weniger das Gefühl hatten, dass die Herren Profis – bis auf wenige Ausnahmen – groß dafür kämpfen würden, das immer bedrohlicher wirkende Abstiegsgespenst wieder aus Giesing zu vertreiben. Die ruhige Art des geschassten Trainers Giannikis war zuletzt offenbar nicht mehr der richtige Ansatz, um die Wende zu schaffen. Lautsprecher wie der verletzte Kapitän Jesper Verlaat fehlten den Löwen zuletzt an allen Ecken und Enden.