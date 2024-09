TSV 1860 II erstmals geschlagen – Kräfteverschleiß bei Deisenhofen

Jetzt hat‘s auch die kleinen Löwen erwischt: Hirschnagl fand den Auftritt trotzdem gut. – Foto: IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Der TSV 1860 München II verliert trotz guter Leistung in Nördlingen. Heimstetten im freien Fall. Spannendes Aufsteiger-Duell zwischen Haching II und Grünwald.

München – Am zehnten Bayernliga-Spieltag konnte der FC Memmingen, der dem TSV 1860 München im Totopokal beim 1:2 bitteren Widerstand geleistet hatte, mit dem 1:0 gegen den TSV Landsberg seine Spitzenposition verteidigen. Die Lechstädter, die Ex-Löwen-Coach Alexander Schmidt als Retter verpflichtet hatten, tragen dagegen weiter die „Rote Laterne“. Fr., 06.09.2024, 19:00 Uhr FC Memmingen FC Memmingen TSV Landsberg TSV Landsb. 1 0

Unter den Nachwirkungen der „Englischen Woche“ litt dagegen der FC Deisenhofen. Die Mannschaft von Trainer Andy Pummer, die im Totopokal an Haching gescheitert war (0:3), verlor das Heimspiel gegen den Meister SV Erlbach mit 0:1. Die Gastgeber konnten den Kräfteverschleiß nicht kompensieren und vergaben zudem einige gute Tormöglichkeiten.

FC Ismaning bestätigt Aufwärtstrend Nach einer langen sportlichen Talfahrt befindet sich der FC Ismaning auf dem Weg der Besserung. So verbuchte der Ex-Regionalligist das 1:1 beim Spitzenreiter SV Schalding-Heining als Erfolg.

Kurz vor der Pause hatte Alessio Thies die Gäste in Führung gebracht, die es aber versäumten, entsprechend nachzulegen. So konnten sich 400 Zuschauer noch über den Ausgleich der Heimelf durch Markus Gallmaier in der 67. Minute freuen. SV Heimstetten weiter sieglos Beim SV Heimstetten geht die Angst vor dem Fall von der Regionalliga in die Landesliga um. Durch die 2:4-Pleite in Sonthofen ist das Team von Roman Langer seit acht Spieltagen sieglos. „Unsere Personalsituation ist leider dramatisch“, betont der SVH-Coach, der zuletzt ein halbes Dutzend Stammkräfte ersetzen musste.

Extrem auch die Sperre für Maximilian Gurschke: Nach einer Spuckattacke bei der 2:7-Klatsche gegen Deisenhofen wurde der Abwehrspieler für sieben Partien aus dem Verkehr gezogen. Im Allgäu lag Heimstetten nach 20 Minuten mit 2:0 in Führung, leistete sich aber dann wie in den letzten Wochen krasse Abwehrschnitzer und ging entsprechend unter. TSV 1860 II verliert erstmals Zum ersten Mal in dieser Saison ging der TSV 1860 II als Verlierer vom Spielfeld. In Nördlingen fand die blutjunge Mannschaft von Trainer Felix Hirschnagl nicht wie gewohnt ins Spiel und lag nach einer Stunde mit 0:2 in Rückstand.

Die Aufholjagd der Löwen brachte nur noch den Anschlusstreffer von Top-Torjäger Cristian Leone in der Nachspielzeit – mit 1:2 ging die U 21 des Drittligisten erstmals in dieser Punktrunde leer aus. „Verdiente Niederlage. Aber nicht, weil wir fußballerisch schwach waren. Ganz im Gegenteil. Hier sind wir weiterhin sehr stark unterwegs“, lautete Hirschnagls Bilanz. Haching II und Grümwald liefern sich spannendes Aufsteiger-Duell Ein spannendes Aufsteiger-Duell lieferten sich die SpVgg Unterhaching II und der TSV Grünwald. Im Sportpark des TSV Neuried trennten sich die Teams nach einer flotten Partie mit 3:3. Fr., 06.09.2024, 19:30 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II TSV Grünwald Grünwald 3 3 Abpfiff Zwei Akteure setzten dabei Ausrufezeichen: So traf nach dem 0:1 durch Marcel Kosuch (12.) der Grünwalder Marco Bornhauser in der 26. Minute ins eigene Netz zum 1:1, sorgte aber in der 74. Minute für die zwischenzeitliche 2:1-Führung. Beim Hachinger Talentschuppen ragte Elion Haxhosaj heraus. Der 19-jährige Kosovare erzielte in der 85. Minute nicht nur den sehenswerten 3:3-Ausgleich durch einen Distanzschuss, sondern empfahl sich mit einem starken Auftritt inklusive zwei Treffern für die „Versetzung“ in den Kader der Profimannschaft. Die beiden Trainer Marc Endres (Haching) und Rainer Elfinger zeigten sich zufrieden mit dem Remis, meldeten aber unisono Bedenken an: „Wer drei Tore erzielt, sollte eigentlich als Sieger vom Platz gehen“.