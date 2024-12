TSGV Waldstetten II: „Unsere Mannschaft ist gereift!“

Trainer Stefan Dudium blickt zufrieden auf die Hinrunde der TSGV Waldstetten II in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg zurück. Der zweite Tabellenplatz lässt auf einen spannenden Dreikampf um die Meisterschaft hoffen. Mit einem eingespielten Team und klarem Fokus geht es in die Rückrunde.

Die TSGV Waldstetten II hat sich in der Vorrunde hervorragend präsentiert. „Mein Team hat sich dieses Jahr viel vorgenommen. Die Vorbereitung auf die Saison lief richtig gut“, erklärt Dudium. Mit einem beeindruckenden Trainingsfleiß – durchschnittlich 15 bis 20 Spieler pro Einheit – wurde der Grundstein für den aktuellen Erfolg gelegt. „Diese gemeinsame Vorbereitung zeigt sich in den Abläufen und der Struktur unseres Spiels. Alle wissen, wie und was zu tun ist.“ Der zweite Tabellenplatz ist für Dudium ein starkes Ergebnis, zugleich aber auch Ansporn: „Es ist die Aufforderung, in der Rückrunde die möglichen Chancen zu ergreifen und noch einen Platz nach oben zu klettern.“

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg ist die gefestigte Spielweise des Teams. „Die Abläufe und Strukturen haben sich gefestigt, was zu einem guten Spielaufbau und letztlich zum nötigen Toreerfolg führt“, hebt Dudium hervor. Besonders erfreut zeigt sich der Trainer über die Entwicklung der jungen Mannschaft: „Das sehr junge Team hat sich mehr als erwartet in einer reifen Spielanlage gefestigt. Die Mannschaft, und das ist sie wirklich, ist gereift!“

Chancenverwertung bleibt eine Baustelle

Trotz der positiven Entwicklung gibt es weiterhin Verbesserungspotenzial. „Das leidige Thema meines Teams ist sicherlich noch die Chancenverwertung“, räumt Dudium ein. Zwar hat sich das Team im Vergleich zur Vorsaison gesteigert, doch eine noch bessere Torausbeute wäre wünschenswert. „Wir treffen das Tor schon öfter, aber dennoch wäre mir eine bessere Ausbeute doch lieber.“

Rückrunde verspricht Spannung

In der Rückrunde möchte die TSGV Waldstetten II an die Leistungen der Vorrunde anknüpfen. „In einen spannenden und hoffentlich für uns erfolgreichen Kampf um die begehrten Plätze“, beschreibt Dudium die Marschroute. Der Auftakt gegen den FC Bargau soll die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde legen. „Die Konkurrenz schläft nicht, was für uns jede Menge Arbeit bedeutet. Ich bin guter Dinge, dass mein ‚Haufen‘ die Zeichen der Zeit erkannt hat und sich voll ins Geschehen knien wird.“

Keine Veränderungen im Kader

In der Winterpause bleibt der Kader der TSGV Waldstetten II unverändert. „Für die Rückrunde gibt es keine personellen Veränderungen“, bestätigt Dudium. Allerdings kündigt sich auf der Trainerposition eine Veränderung an: „Ich gebe mein Team im Sommer in neue Hände und werde das Traineramt in Waldstetten nach tollen drei Jahren beenden.“

Spannender Dreikampf um den Titel

Der Kampf um die Meisterschaft bleibt das zentrale Thema in der Kreisliga B1. „Mutlangen, Waldhausen oder wir. Der Meistertitel wird hart umkämpft bleiben“, prophezeit Dudium. Für Fans verspricht die Rückrunde Spannung pur.

Mit einer starken Vorbereitung und der Motivation, den Titelkampf weiter offen zu halten, blickt die TSGV Waldstetten II zuversichtlich auf die Rückrunde. Der Meisterschaftstraum bleibt lebendig.