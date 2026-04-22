TSG Pfeddersheim II festigt Tabellenplatz zwei

Die TSG Pfeddersheim II ist auf Erfolgskurs – Foto: Claus-Walter Dinger

LEISELHEIM (eip). In zwei Nachholspielen der A-Klasse Alzey-Worms gab es zwei Auswärtssiege. Dabei festigte die TSG Pfeddersheim II ihren zweiten Tabellenplatz und der SV Horchheim II folgt jetzt auf Platz drei.

TuS Framersheim – SV Horchheim II 1:5 (1:4). – Am Ende war es ein deutliches Ergebnis. „Wir hatten das Spiel schon in der ersten Halbzeit durch individuelle Fehler verloren“, ärgerte sich Framersheims Trainer Peter Schmitt. Beim SV Horchheim stach Niklas Voll mit drei Treffern (4., 36., 87. Foulelfmeter) heraus. Dominik Stohner (18.) und Paul Lawall (44.) waren ebenfalls für die Gäste erfolgreich. Dominik Hopsch traf dazwischen für Framersheim (20.). „Die erste Halbzeit hatten wir verpennt. Im zweiten Durchgang waren wir besser im Spiel. Im Endeffekt war es aber verdient für Horchheim“, erklärte Schmitt.

SV Leiselheim – TSG Pfeddersheim II 0:4 (0:0). – Zunächst hatten die Leiselheimer noch die Null gehalten. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Rückrunde. Wir spielen eine bärenstarke erste Halbzeit und belohnen uns nicht“, haderte Leiselheims Bernd Braun. Nach einem Konter brachte Artur Ermilow die Gäste in Führung (63.). Danach schossen Deniz Yetim (66.), nochmal Ermilow (70.) und Leon Bender (88.) die Gäste zu einem klaren Sieg. „Nach 70 Minuten war die Messe gelesen. Das Ergebnis ist aber definitiv zu hoch. Wir haben einfach nicht das Spielglück“, bedauerte Braun.