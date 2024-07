TSG ersten Rückrundensieg noch vergeben

Märkische Oderzeitung, 29. April 2002, von Bernd Tack : Die TSG bleibt in der Abstiegszone der Verbandsliga kleben. Gegen den FSV Brieske/Senftenberg reichte es nur zu einem 1 : 1 Unentschieden. Obwohl Torhüter Mike Püschel, der den plötzlich erkrankten Erik Walther vertrat, diesmal wenig zu tun bekam, war es erneut ein Treffer in den Schlussminuten, der den so wichtigen ersten Rückrundensieg der Rot-Weissen verhinderte.

In der Partie sorgten vorallem Eckstöße auf beiden Seiten für Gefahr. Nach fünf Spielminuten ging ein Torschuss von Marcus Lau nach der ersten Ecke für die Fredersdorf-Vogelsdorfer knapp neben das Briesker Tor vorbei. Nicht nur die Eckbälle trat Raphael Lätsch, sondern auch einen gefährlichen Freistoß, den Gästekeeper Thorsten Malessa noch aus dem gehüteten Tor fischte. (16. min.) Auf der anderen Seite hatte Stefan Ospalek das geflankte Leder von Carsten Niemtz im Strafraum verstolpert.