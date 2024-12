TSG Balingen: „Wie wir das Spiel drehen, das war schon sehr gut“

Geduldige Dominanz in der ersten Halbzeit

Von Beginn an bestimmte die TSG Balingen das Geschehen und hatte viel Ballbesitz. „Wir waren in der ersten Halbzeit schon sehr dominant,“ lobte Trainer Isik die Leistung seines Teams. Allerdings mangelte es zunächst an klaren Chancen. „Wir sind zwei, dreimal gefährlich in den Strafraum gekommen, aber nichts Klares,“ so Isik. Umso bitterer war es, als Alexander Götz in der 27. Minute die Gäste mit ihrer einzigen gefährlichen Aktion in Führung brachte. „Bissingen kommt tatsächlich nur einmal gefährlich vor unser Tor und geht dann mit 1:0 in Führung,“ ärgerte sich Isik.

Starke Moral und Anpassungen zur Pause

Nach der Pause präsentierte sich Balingen entschlossen und drehte das Spiel. „Wir haben in der Halbzeit kleine Anpassungen vorgenommen, und die Mannschaft hat mit toller Moral gezeigt, was in ihr steckt,“ erklärte Isik. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Ole Deininger zum 1:1 aus. „Wir haben nur noch auf ein Tor gespielt,“ schilderte der Trainer die zweite Halbzeit, in der Balingen Angriff um Angriff vortrug.

Später Siegtreffer durch Pilic

Trotz zahlreicher Chancen dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Marko Pilic die Dominanz der Gastgeber in Zählbares ummünzte. Sein Treffer zum 2:1 belohnte die Balinger für eine starke Leistung. „Der einzige Kritikpunkt ist, dass wir die klarsten Torchancen nicht verwerten konnten,“ merkte Isik an. Dennoch zeigte er sich insgesamt zufrieden: „Wie wir das Spiel drehen, das war schon sehr gut.“

Wichtige Punkte im Aufstiegskampf

Mit dem Sieg festigt die TSG Balingen ihren zweiten Tabellenplatz und baut den Vorsprung auf den VfR Mannheim auf sechs Punkte aus. „Gegen eine starke Bissinger Mannschaft, die zuvor nur ein Spiel aus den letzten 13 verloren hatte, war das eine sehr gute Leistung,“ resümierte Isik. Mit 46 Punkten aus 19 Spielen hat die TSG eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen.

Fokus auf das nächste Auswärtsspiel

Am kommenden Samstag steht das Auswärtsspiel beim SSV Reutlingen an. Balingen wird mit dem Ziel antreten, die gute Form aus den vergangenen Wochen zu bestätigen und weitere Punkte zu sammeln.