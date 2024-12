TSG Balingen dreht Spiel, FV Ravensburg und TSV Essingen überraschen

Am 19. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg dreht die TSG Balingen die Heimpartie gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, während der FV Ravensburg mit dem 2:0 beim VfR Mannheim überrascht. Auch dem TSV Essingen gelingt ein Paukenschlag.

Der SV Fellbach konnte im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg einfahren. Muhamed Sanyang erzielte in der 49. Minute das einzige Tor des Spiels und sicherte seiner Mannschaft drei Punkte. Die Gäste aus Gmünd fanden offensiv keine Lösungen und mussten eine knappe Niederlage hinnehmen. ---

Essingen sicherte sich einen knappen Auswärtssieg in Pforzheim. Dean Melo erzielte das einzige Tor der Partie in der 37. Minute, was den Gästen wichtige drei Punkte im Abstiegskampf einbrachte. Pforzheim, das auf Platz fünf liegt, konnte seine Offensivstärke nicht entfalten und ließ wertvolle Punkte im Kampf um die vorderen Plätze liegen. ---

Reutlingen feierte einen wichtigen Auswärtserfolg und konnte sich mit einer starken Anfangsphase durch Tore von Luca Meixner (9.) und Jonas Meiser (20.) schnell absetzen. Ivan Bešlić verkürzte in der 58. Minute für Hollenbach, doch die Gastgeber fanden keinen Weg mehr, um den Ausgleich zu erzwingen. ---

Zuzenhausen setzte sich überraschend beim SV Oberachern durch. Christopher Wild erzielte einen Doppelpack (7., 41.) und brachte die Gäste komfortabel in Führung. Oberachern gelang in der Nachspielzeit durch Emanuele Giardini (90.+4) nur noch der Anschlusstreffer. ---

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich der VfR Aalen und der FC Nöttingen mit einem 1:1-Unentschieden. Enes Türköz brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, ehe Reece Hannam in der 74. Minute für Aalen ausglich. Beide Teams bleiben damit im oberen Mittelfeld der Tabelle. ---

Die TSG Balingen bleibt weiter in Topform und drehte die Partie nach einem Rückstand gegen Bissingen. Alexander Götz brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, doch Balingen antwortete mit Toren von Ole Deininger (50.) und Marko Pilic (78.) und bleibt damit erster Verfolger von Großaspach. --- Gestern, 14:30 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim FV Ravensburg FV Ravensb. 0 2 Abpfiff Der VfR Mannheim kassierte vor heimischem Publikum eine unerwartete Niederlage gegen den FV Ravensburg. Nicolas Jann brachte die Gäste früh in Führung (5.), bevor Felix Schäch in der 85. Minute für die Entscheidung sorgte. Jann sah in der 70. Minute Gelb-Rot, doch Ravensburg verteidigte den Vorsprung. ---

Heute, 14:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen II TSG Backnang TSG Backnang 0 2 PUSH

Das Tabellenschlusslicht Villingen II empfängt Backnang in einem Duell zweier abstiegsgefährdeter Teams. Villingen will nach mehreren Niederlagen ein Lebenszeichen setzen, während Backnang ebenfalls dringend Punkte benötigt. Im Hinspiel gewann Backnang mit 2:0. ---