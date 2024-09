TSG Balingen: "Das 2:1 machen wir mit einem super Spielzug"

Kämpferische erste Halbzeit

Die TSG Balingen startete konzentriert ins Spiel, musste sich jedoch gegen einen engagierten Gegner und schwierige Bedingungen durchsetzen. Auf dem schwierigen Untergrund und bei unangenehmen Wetterverhältnissen erwischten die Balinger dennoch den besseren Start. In der 35. Minute war es Jan Ferdinand, der das 1:0 für die Gäste erzielte. „Es war nicht einfach. Wetter, Untergrund, und ein Gegner, der es uns wirklich schwer gemacht hat,“ sagte Trainer Murat Isik nach dem Spiel.

Backnang kämpft sich zurück

Die Gastgeber aus Backnang kamen nach der Pause stärker zurück und belohnten sich in der 58. Minute durch Antonio Babic, der zum 1:1 ausgleichen konnte. Das Spiel entwickelte sich danach zu einem offenen Schlagabtausch. Balingen blieb aber konzentriert und setzte auf die eigene Stärke in der Offensive. Isik lobte seine Mannschaft: „Die Mentalität muss immer drin sein. Und das haben wir bis zum Schluss gezeigt.“

Katsianas-Sanchez entscheidet das Spiel

Die Entscheidung fiel schließlich in der 84. Minute, als Enrique Katsianas-Sanchez nach einem sehenswerten Spielzug den Ball im Tor unterbrachte und das 2:1 für die TSG Balingen markierte. Isik zeigte sich zufrieden: „Das 2:1 machen wir mit einem super Spielzug. Kompliment an die Mannschaft. Sie haben es wieder gezogen.“

Blick nach vorne

Mit dem siebten Sieg in Folge bleibt Balingen unangefochten an der Tabellenspitze. Die Belastung der vergangenen Wochen war hoch, doch Isik hatte eine klare Strategie: „Wir haben die Mannschaft so ein- und ausgewechselt, dass wir heute eine frische Truppe auf dem Platz hatten. Die englische Woche haben wir super durchgezogen.“

Nächste Woche wartet mit dem Auswärtsspiel beim FV Ravensburg das nächste schwierige Duell. „Es wird wieder ein enormes, schweres Spiel. Aber wir fahren hin und wollen die bestmögliche Leistung abliefern,“ betonte Isik abschließend.