TSG Backnang trifft im Risikospiel auf den SSV Reutlingen Polizei und Deutsches Rotes Kreuz werden bei der Oberliga-Heimpartie der Backnanger am morgigen Samstag vor Ort sein, um einen reibungslosen Verlauf zu gewährleisten.

In der Heimbegegnung der TSG Backnang gegen den SSV Reutlingen steckt viel Brisanz, nicht nur sportlich, sondern auch neben dem Platz. Deshalb ist das Oberliga-Match am morgigen Samstag um 14 Uhr in den Etzwiesen erneut als Risikospiel eingestuft worden. Die Polizei, die Stadt Backnang und die TSG-Vertreter haben deshalb im Vorfeld in Sicherheitsgesprächen die entsprechenden Absprachen vorgenommen. „Wir hatten mehrere Termine“, berichtet Cedric Gall, Ressortvorstand Verwaltung und Organisation bei der TSG.

Konkret heißt das, dass es einige Vorkehrungen beim morgigen Oberliga-Heimspiel der Backnanger gibt. Grund sind möglicherweise Problemfans der Gäste und mit ihnen befreundete VfB-Anhänger, die durchaus in Backnang aufkreuzen und für Krawall sorgen könnten. „Es gibt eine separate Kasse am Eingang für die Reutlinger Fans“, so Cedric Gall. Zudem stellten unter anderen auch Spieler der TSG-Mannschaft bei einem Arbeitseinsatz die Absperrgitter auf, die die SSV-Zuschauer zu ihrem abgetrennten Bereich führen. Dieser befindet sich auf der Seite beim Stadionsprecher-Häuschen des Kunstrasenplatzes.

„Wir mussten aufgrund der Wetterlage entscheiden, dass auf Kunstrasen gespielt wird“, teilt Gall mit. Er hofft, dass trotzdem mindestens 500 Zuschauer den Weg in die Etzwiesen finden werden. Laut Polizei wird mit 100 bis 150 Reutlinger Fans gerechnet. Deshalb werden Pferdestaffel und Bereitschaftswagen der Polizei vor Ort sein. Auch das Deutsche Rote Kreuz schickt eine Abordnung mit sechs Personen zum TSG-Heimspiel. Wichtige Hinweise gibt es von den Backnanger Verantwortlichen an alle Zuschauer. Es wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Aufgrund der eingeschränkten Parkplatzsituation sollten öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden.

Auch sportlich steckt viel Brisanz in der Begegnung. Sowohl die TSG als auch der SSV stecken im Kampf um den Ligaverbleib. Während die Reutlinger als Zehnter mit 23 Punkten über dem Strich stehen, belegen die Backnanger als Vierzehnter mit 21 Zählern einen Abstiegsrang. Das bedeutet, dass die Gastgeber mit einem Sieg einen großen Satz machen können. Die Formkurve der Backnanger zeigt auf jeden Fall nach oben. Nach dem 5:2-Erfolg bei Kellerkind 1. FC Rielasingen-Arlen folgte ein 1:1 beim Tabellendritten 1. Göppinger SV. Mit den vier geholten Zählern ist die TSG zufrieden.

„Mit etwas Glück hätten es auch sechs Punkte sein können“, sagt Trainer Oguzhan Biyik. Sein Team möchte an die starken Leistungen in der vorletzten Partie vor der Winterpause anknüpfen. Doch Biyik warnt: „Gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte tun wir uns schwer. Deshalb wird es für mich ein schwereres Spiel als in Göppingen.“ Die Reutlinger stuft der TSG-Coach als eine spielstarke Mannschaft ein. Das bekamen die Backnanger in der Vorrunde schon zu spüren, als sie im Stadion an der Kreuzeiche eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten.

Morgen soll dafür die Revanche genommen werden. „Wir müssen dieselbe Einstellung wie bei der Partie in Göppingen zeigen“, fordert Biyik. Wie seine Startelf aussehen wird, darüber hält sich der Trainer wieder bedeckt. Doch bei der taktischen Ausrichtung lässt er sich entlocken, wahrscheinlich mit einem 4:4:2 spielen lassen zu wollen. „Wir haben ein, zwei weitere taktische Konzepte in petto und wollen flexibel sein“, so Biyik. Zudem erwartet er, dass die Reutlinger auf ein 3:5:2:1 setzen werden. Darauf stellen sich die Backnanger ein.

Die personelle Lage ist bei den Gastgebern unverändert im Vergleich zur Vorwoche. Kapitän Julian Geldner steht aufgrund des Risses der Syndesmose und einer Absplitterung am Wadenbein weiterhin nicht zur Verfügung. Er ist nicht der einzige personelle Ausfall bei den Backnangern. Torhüter Marcel Knauß dürfte nach seiner Verletzung noch nicht so weit sein, um zwischen den Pfosten zu stehen. Ebenfalls keine Option ist zudem der langzeitverletzte Abwehrmann Michl Bauer. Außerdem fehlen am morgigen Samstag die beiden Defensivspieler Philipp Zentler und Baba Mbodji jeweils aus privaten Gründen. Die Backnanger haben in dieser Saison schon bewiesen, diese Ausfälle kompensieren zu können. Wenn das auch morgen gut gelingt, dann dürfte ein Heimsieg auf jeden Fall im Bereich des Möglichen liegen.

