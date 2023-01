TSG Backnang: Kantersieg bei Klotz-Debüt und Knauß-Comeback Im Duell mit dem Landesligisten Oppenweiler stehen beim Fußball Oberligisten TSG Backnang der neue Trainer und der Torwart im Blickpunkt.

Bei der TSG, die gegen den zwei Etagen tiefer beheimateten Nachbarn mit 9:0 die Oberhand behielt, feierte der neue Coach Mario Klotz einen gelungenen Einstand. Zugang Maximilian Kuchler stand in der Startelf und deutete an, dass er eine echte Alternative für die Defensive sein kann.

Zudem kehrte Stammkeeper Marcel Knauß, der wegen einer hartnäckigen Verletzung in dieser Saison noch kein einziges Punktspiel bestritten hat, in den Kasten zurück. Er absolvierte die erste Halbzeit, dann löste ihn Julian Guttenson ab. Viel zu tun hatten beide nicht, denn die SGOS, bei der mit dem lange verletzten Even Stoppel und dem aus dem Ausland zurückgekehrten Luca Krämer zwei Leistungsträger ihr Comeback feierten, hatte kleine klare Torchance.

Nach dem Abpfiff auf dem Eugen-Adolff- Sportplatz lobte TSG-Coach Klotz sein neues Team: „Alles, was wir uns in der ersten Trainingswoche vorgenommen hatten, wurde von meiner Mannschaft umgesetzt. Wir haben keine Chance des Gegners zugelassen und unsere Möglichkeiten konsequent genutzt.“ In der ersten Hälfte kam Backnangs Offensive zwar langsam ins Rollen, doch bis zur Pause legten Gianni Mollo (18.) und Niklas Kalafatis (21.) sowie Mert Tasdelen mit einem Strafstoß (45.) trotzdem ein 3:0 vor.

Im zweiten Abschnitt machte die Etzwiesenelf richtig ernst. Ihre Offensivaktionen wurden klarer und durchdachter. Arjan Hetemi (48.), Niklas Benkeser (56.), Mert Tasdelen (59. und 65./Foulelfmeter) und Christian Weiller (81.) trafen für die TSG, zudem unterlief SGOS-Akteur Jonas Wieland (74.) ein Eigentor. „Das war ein guter Test von meinem Team. Damit kann ich sehr zufrieden sein“, freute sich Mario Klotz. Weitaus mehr Widerstand müssen die Roten nächsten Samstag (14 Uhr, Sportplatz in Oberbrüden) im Testspiel gegen den Verbandsliga-Titelaspiranten Normannia Gmünd um Trainer Zlatko Blaskic einkalkulieren