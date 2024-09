TSG Backnang: "Aber am Ende setzt sich Qualität oft durch"

Die TSG Backnang begann die Partie mit einer konzentrierten und kämpferischen Leistung. Besonders in der ersten Halbzeit gelang es, den Gästen aus Balingen das Leben schwer zu machen. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und Balingen vor Probleme gestellt,“ analysierte Trainer Pavlos Osipidis nach dem Abpfiff. Dennoch gerieten die Backnanger in der 35. Minute durch ein Tor von Jan Ferdinand mit 0:1 in Rückstand.

Babic bringt Backnang zurück ins Spiel

In der zweiten Halbzeit drängte die TSG Backnang auf den Ausgleich und wurde für ihre Bemühungen belohnt: In der 58. Minute traf Antonio Babic zum verdienten 1:1-Ausgleich. „Wir kommen durch ein schönes Tor wieder zurück und hätten mit Sicherheit auch einen Punkt verdient gehabt,“ kommentierte Osipidis den kämpferischen Auftritt seiner Mannschaft. Backnang zeigte sich in dieser Phase des Spiels auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer.

Balingens Qualität entscheidet die Partie

Doch in der Schlussphase setzte sich die individuelle Klasse der Balinger durch. Enrique Katsianas-Sanchez erzielte in der 84. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Gäste. „Am Ende setzt sich Qualität oft durch, und das war in diesem Fall so. Das ist keine Schande. Man muss das anerkennen,“ zeigte sich Osipidis realistisch nach der Niederlage.

Blick auf das Derby gegen Großaspach

Trotz der Niederlage bleibt die Stimmung bei der TSG Backnang positiv, denn bereits in der kommenden Woche wartet das prestigeträchtige Derby gegen die SG Sonnenhof Großaspach. „Derbys sind immer ein Fall für sich,“ sagte Osipidis mit Blick auf die bevorstehende Partie. Für die Backnanger wird es nun darum gehen, aus den positiven Ansätzen gegen Balingen Selbstvertrauen zu schöpfen und im Derby erneut eine starke Leistung abzurufen.

Mit sechs Punkten nach sieben Spielen steht die TSG Backnang im unteren Tabellendrittel, doch die Leistung gegen Balingen macht Mut für die kommenden Herausforderungen.